Указ подписан: пенсионеры теперь не платят за отопление и воду с 1 августа

С первого августа 2024 года в России вступают в силу новые законодательные инициативы, направленные на улучшение условий жизни пенсионеров. Эти изменения предоставляют пожилым гражданам возможность освобождения от оплаты за коммунальные услуги при их ненадлежащем качестве.

Так, если температура в жилом помещении пенсионера не соответствует установленным нормам на протяжении значительного времени, то он может быть освобожден от оплаты за отопление. Аналогичная мера применяется и в случае, если качество горячего водоснабжения не отвечает санитарным стандартам — в такой ситуации пенсионер также имеет право отказаться от оплаты данной услуги.

Важным нововведением является возможность использования фото и видео доказательств. Пенсионеры теперь могут документировать ненадлежащее предоставление услуг, используя современные технологии. Это дает им возможность легко подтвердить нарушения и требовать соответствующей компенсации.

Помимо этого, Верховный суд РФ утвердил правило, согласно которому при подтверждении факта некачественного оказания услуг, пенсионеры могут требовать компенсацию в размере до 50% стоимости коммунальных платежей. Это решение является значительным шагом в защите потребительских прав пожилых людей, обеспечивая их защиту и поддержку на законодательном уровне.

Эти меры подчеркивают стремление государства укрепить социальную защищенность пенсионеров, предоставляя им более широкие возможности для защиты своих прав и достойной жизни.