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Указ подписан: детей мигрантов будут проверять на знание русского языка и на законность нахождения в РФ

Россия ввела важное новшество в систему образов...

dorogakdomu.ru

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Россия ввела важное новшество в систему образования: с января 2025 года дети мигрантов не смогут поступать в российские школы без проверки знания русского языка и законности нахождения в стране.

Этот шаг стал результатом многолетнего обсуждения и ожиданий, о которых высказались не только депутаты, но и президент.

Почему приняли этот закон?

Ситуация с детьми мигрантов в школах давно вызывала обеспокоенность среди педагогов и родителей. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, порядка 41% таких учеников приходят в школы, не зная русского языка. Это приводит к серьезным проблемам:

  • Учебный процесс тормозится. Один ученик, не владеющий языком, может существенно осложнить занятия для всего класса.
  • Психологический стресс для детей. Оказавшись в языковой среде, которую они не понимают, такие дети испытывают дискомфорт, что затрудняет их адаптацию.

«Одного достаточно, чтобы весь класс был парализован», — подчеркнул Володин, объясняя необходимость принятия закона.

Президент России в своём послании 2024 года отметил, что все дети должны иметь возможность учиться, но при этом подчеркнул:

«Процесс обучения не должен ухудшать условия для наших детей — граждан России. Нельзя игнорировать эту проблему».

Что предусматривает новый закон?

Принятый закон вводит обязательные проверки для детей мигрантов перед поступлением в школу:

  • Знание русского языка. Ребенок должен продемонстрировать уровень владения языком, достаточный для обучения в российской школе.
  • Проверка законности нахождения в стране. Родители обязаны подтвердить легальный статус семьи на территории России.

Как принимался закон?

Закон был принят с удивительной скоростью. После выступления Вячеслава Володина в Госдуме депутаты проголосовали за него сразу во втором и третьем чтениях. Итоги голосования: 409 депутатов поддержали инициативу, один проголосовал против.

Такое единодушие объясняется накопившимся за годы недовольством родителей и педагогов. Володин отметил, что президент ещё в 2021 году дал поручение проработать эту проблему, однако она оставалась нерешённой.

«Тем, кто по два года не исполняет поручения президента, надо задуматься, так ли они работают», — заявил политик.

Реакция общества

Принятие закона вызвало широкий отклик среди россиян. Многие отметили, что давно ждали этого решения:

«Долго раскачивались! Но всё-таки спасибо».

Учителя тоже выразили поддержку инициативе. Один из педагогов вспомнил, как в 2000-х сталкивалась с ситуацией, когда трое детей мигрантов в её группе продленного дня не понимали русского языка.

«То есть я за своего ребенка плачу за дополнительные занятия, а с этим должна заниматься бесплатно? Правильный закон, давно пора!»

Однако в обществе звучат и более радикальные мнения. Некоторые россияне считают, что мигрантам вообще не стоит привозить свои семьи в Россию, указывая на практику Саудовской Аравии, где трудовые мигранты не имеют права перевозить родственников.

Что дальше?

Новый закон начнет действовать уже с января 2024 года. Школы получат инструкции по проверке знаний русского языка и законности пребывания детей мигрантов. Это должно обеспечить более комфортные условия обучения для всех учащихся и помочь мигрантам быстрее интегрироваться в российское общество.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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