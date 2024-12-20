Когда речь заходит о челюстно-лицевых операциях, для многих пациентов это становится настоящим стрессом. До недавнего времени такие операции можно было пройти в основном только в государственных клиниках через систему ОМС. Получить бесплатное лечение у профессиональных врачей - это, безусловно, важная возможность. Однако в государственных учреждениях часто трудно получить индивидуальное внимание, особенно в таких сложных и чувствительных областях, как челюстно-лицевая хирургия.

Теперь у жителей Казани и Поволжья появился новый выбор. Клиника «Анатомия Улыбки» открыла направление челюстно-лицевой хирургии с акцентом на индивидуальный подход. От обращения до операции проходит минимальное количество времени, а сами операции проводятся с учётом индивидуальных потребностей пациентов. Благодаря современным методам наркоза лечение становится не только эффективным, но и комфортным.

Скорость, качество и оптимальные решения

Для нас важно, чтобы каждый пациент мог решить свою проблему вовремя, без лишних ожиданий, — говорит челюстно-лицевой хирург Динар Завдатович Рахматуллин. — В клинике «Анатомия Улыбки» мы создали условия, при которых пациент может выбрать удобное для себя время для операции, не сталкиваясь с очередями. Мы стремимся предоставить каждому индивидуальный подход и обеспечить комфорт на всех этапах лечения.

В клинике акцент сделан не только на скорости, но и на высоком уровне качества. Команда клиники — это опытные специалисты, которые постоянно развиваются, осваивают новые методы и регулярно повышают свою квалификацию.

«Врач должен не просто следовать стандартам, но и предлагать лучшие решения для каждого пациента», — отмечает Ильнур Ринатович Кашапов, челюстно-лицевой хирург клиники. — Мы используем современное оборудование, которое обеспечивает точность и минимизирует риски. При этом для меня важно быть честным с пациентами. Я всегда подробно объясняю, как будет проходить операция, какие возможны риски и как пройдет процесс восстановления. Моя цель — чтобы пациенты не только доверяли нам, но и чувствовали себя уверенно на каждом этапе лечения.

Какие операции доступны в клинике «Анатомия Улыбки»

Клиника «Анатомия Улыбки» предлагает широкий спектр челюстно-лицевых операций: от лечения травм и переломов до реконструкции костей лица, удаления кист и доброкачественных новообразований.

«Мы работаем с разными направлениями: от травм и реконструкции до ортогнатического лечения, — поясняет челюстно-лицевой хирург Динар Завдатович Рахматуллин. — Часто пациенты приходят не только с эстетическими запросами, но и с серьезными функциональными проблемами: невозможностью нормально жевать или затрудненным дыханием. Мы подбираем комплексные решения, которые восстанавливают и внешний вид, и качество жизни».

Особое внимание в клинике уделяют ортогнатической хирургии, которая помогает корректировать сложные патологии прикуса. «Раньше многие пытались решить проблемы прикуса исключительно с помощью брекет-систем, — рассказывает Ильнур Ринатович Кашапов. — Но сегодня и врачебное сообщество, и пациенты понимают, что при выраженных деформациях челюстных костей этого недостаточно. Без оперативного вмешательства невозможно провести полноценное лечение».

Успех таких операций зависит от трех этапов: предоперационного выравнивания зубов, самой хирургии и постоперационного восстановления. Для достижения точности в клинике используют современные методы 3D-моделирования. «На основе виртуальной модели мы заранее планируем перемещение костных структур и изготавливаем шаблоны для точного позиционирования челюстей в правильное смыкание, — добавляет Ильнур Ринатович. — Это позволяет пациенту заранее увидеть, как будет выглядеть результат, и быть уверенным в процессе лечения».

Одно из преимуществ клиники — комплексный подход и работа команды специалистов в одном месте. «Пациенты находятся под постоянным наблюдением хирурга и ортодонта, что позволяет гибко корректировать план лечения на каждом этапе, — подчеркивает Ильнур Ринатович. — К тому же пациентам не нужно уезжать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы пройти консультации или операции. Всё необходимое для лечения и восстановления есть у нас в Казани».

В «Анатомии Улыбки» отмечают, что направление ортогнатической хирургии находится на начальном этапе развития, но клиника уже сегодня предлагает современные решения, которые помогают справиться не только с эстетическими проблемами, но и восстанавливают функции жевания и дыхания. «Мы на старте большого пути, но готовы помогать пациентам получать качественное и своевременное лечение здесь, в нашем городе», — заключает Ильнур Ринатович.

Лечение под наркозом: комфорт и безопасность

Для многих пациентов сама мысль о челюстно-лицевой операции вызывает беспокойство: что будет во время наркоза, насколько это безопасно, и не придётся ли просыпаться от боли? В клинике «Анатомия Улыбки» к этому подходят с особым вниманием, делая процесс спокойным и комфортным. Врач-анестезиолог Давид Маратович Латыпов уверен: наркоз — это не просто технический этап операции, а важная часть общей заботы о пациенте.

"Первое, что мы делаем, — разбираемся в тревогах пациента", — рассказывает Давид Маратович. — "Кто-то боится не заснуть, кто-то — не проснуться, а кого-то тревожит мысль проснуться во время операции. Мы начинаем с беседы, где подробно, на понятном пациенту языке разъясняем этапы предстоящей операции. Нам интересны даже музыкальные предпочтения пациента для создания комфортной атмосферы в операционной. Наша задача — заслужить доверие пациента до того, как начнётся лечение".

Одним из основных компонентов эндотрахеального наркоза в клинике является препарат последнего поколения — Севоран. Этот ингаляционный анестетик мягко воздействует на организм, не взаимодействует с печенью и почками, а значит, не наносит вред.

"Пока наркозный аппарат подаёт газовую смесь, наркоз действует. Это позволяет нам точно контролировать глубину наркоза и избежать побочных эффектов. Как только поток прекращается, анестетик выводится из организма. Всё просто и безопасно", — поясняет Давид Маратович.

В клинике “Анатомия Улыбки” под наркозом реализуется не только челюстно-лицевая хирургия, но и терапевтическое лечение, удаление зубов и имплантация

Особое внимание уделяется деталям. "Мы следим за всем: современные мониторы каждые две минуты обновляют показатели артериального давления. А ритм сердца, температура тела, уровень насыщения кислородом крови отображаются в режиме реального времени, постоянно, вплоть до пробуждения. В клинике пациент даже может выбрать аромат, который хочет вдыхать в маске перед сном. Это кажется мелочью, но помогает пациенту расслабиться".

Не только в процессе операции анестезиолог находится рядом с пациентом, контролируя его состояние, но и после окончания операции, до полного пробуждения, пока пациент не покинет клинику в хорошем самочувствии, — подчёркивает Давид Маратович. "Клиника оснащена современной палатой пробуждения пациентов. Там проводится такой же комплексный мониторинг состояния, как и в операционной".

Наркоз в «Анатомии Улыбки» — это не просто медицинская процедура, а часть комплексного подхода, направленного на то, чтобы пациенты чувствовали себя уверенно на каждом этапе лечения.

"Мы хотим, чтобы люди перестали бояться операций", — заключает Давид Маратович. — "Ведь когда пациент спокоен, мы можем сосредоточиться на главном — на его здоровье".