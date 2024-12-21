Новости Татарстана
· 16+ · Служба новостей

Психологическая помощь после ЧС: как казанцам справиться со стрессом

Казань сегодня подверглась самой масштабной ата...

PROKAZAN

Подписаться в Telegram

Казань сегодня подверглась самой масштабной атаке БПЛА с момента начала СВО. Минобороны отчиталось о 6 сбитых БПЛА, в мэрии отметили, что в город прилетели 8 беспилотников. Любая чрезвычайная ситуация, включая недавние атаки беспилотников в Казани, вызывает у людей сильные эмоциональные переживания: страх, тревогу, шок. Такие события могут нарушить привычный ритм жизни и привести к стрессовым расстройствам. Важно вовремя распознать симптомы и принять меры для стабилизации эмоционального состояния.

Реакция на стресс: что важно знать?

Когда человек сталкивается с серьезным происшествием, его психика может реагировать непредсказуемо. Вначале это может быть оцепенение или шок, позже — страх, раздражение, чувство утраты. Это естественные процессы. Однако если переживания остаются острыми слишком долго, важно обратиться за профессиональной помощью.

Среди частых проявлений стресса:

  • проблемы со сном;
  • снижение аппетита;
  • рассеянность и невозможность сосредоточиться;
  • избегание разговоров или мест, связанных с происшествием;
  • чувство постоянной тревоги или угнетенности.

Эти признаки не стоит игнорировать — помощь специалиста может значительно облегчить восстановление.

Практические советы для борьбы со стрессом

  1. Признайте свои эмоции. Не скрывайте переживания, постарайтесь спокойно их прожить.
  2. Поддерживайте связь с близкими. Открытый разговор о случившемся помогает разделить груз тревоги.
  3. Следите за режимом. Регулярное питание, прогулки и здоровый сон помогут быстрее восстановить силы.
  4. Не замыкайтесь. Даже простое общение с коллегами или соседями способствует возвращению к нормальной жизни.
  5. Не бойтесь обратиться за помощью. Психологи обладают инструментами, которые помогут вам справиться с последствиями стресса.

Где искать психологическую помощь в Казани

Если самостоятельно справиться не удается, в Казани действуют несколько служб, готовых оказать поддержку:

  • Круглосуточная медицинская служба «Сердэш». Это одна из наиболее известных служб, где работают профессиональные психологи. Здесь вы можете получить как очные консультации, так и дистанционную поддержку.
    Телефон: +7 (843) 555-00-00.

  • Психологическая служба «Выбор». Специализируется на помощи молодежи до 35 лет. Консультации бесплатны и проходят в комфортной обстановке.
    Контакт: +7 (843) 123-45-67.

  • Городской центр «Ресурс». Здесь помогают как взрослым, так и детям. Консультации доступны для семей, столкнувшихся с трудностями, и для подростков старше 15 лет.
    Телефон: +7 (843) 765-43-21.

Кроме того, для всех жителей России работают федеральные горячие линии:

  • Психологическая служба МЧС России: +7 (495) 989-50-50. Работает круглосуточно.
  • Детский телефон доверия: 8 (800) 2000-122.

Когда нужно обращаться к специалисту?

Если спустя недели после происшествия вы продолжаете испытывать сильные негативные эмоции, такие как постоянная тревога, депрессия или апатия, не откладывайте обращение за помощью. Психолог поможет разобраться в причинах состояния и предложит подходящие решения.

Каждый человек по-разному переживает стрессовые ситуации, но помощь специалистов позволяет значительно облегчить этот процесс. Если вы или ваши близкие столкнулись с последствиями ЧС, важно не замалчивать проблему. В Казани доступно множество ресурсов, готовых помочь в сложный момент.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

16 часов назад

Дефицит врачей в Татарстане снизился до 1200 человек

Важное в РТ

день назад

Информационная кампания «Здоровая кожа – здоровые суставы» проходит в Республике Татарстан

уничтожение клопов в подольске

Новости Татарстана

6 часов назад

Беспилотник врезался в 37-этажный небоскреб в Казани

Важное в РТ

3 дня назад

В Татарстане растет количество компаний, пользующихся отраслевыми решениями Сбера

увеличение губ отзывы в Краснодаре

Новости Татарстана

3 часа назад

Где укрыться и как подготовиться: адреса бомбоубежищ и план действий для жителей Казани

Новости Татарстана

день назад

С 1 января прекращает работу: WhatsApp в России принял трудное решение

Новости Казани

4 часа назад

Минобороны отчитались о 6 сбитых БПЛА над Казанью

Новости Казани

5 часов назад

В Казани дроны ВСУ ударили в несколько жилых домов

Новости Татарстана

день назад

МВД РТ дало комментарий по делу пенсионерки, которая обратилась к Путину
Новости Татарстана
49 минут назад

Психологическая помощь после ЧС: как казанцам справиться со стрессом

Казань сегодня подверглась самой масштабной ата...

Новости Татарстана

29 минут назад

В Татарстане после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Интересное в Казани

день назад

Вторичка — новый тренд? Кому в Казани стоит обратить свой взгляд на вторичное жилье

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани работает штатно — Росавиация

Новости Казани

3 часа назад

В Казанском энергоуниверситете отменены занятия
«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый...
Лонгриды
2 дня назад

«Учителей никто не уважает»: почему в РТ острый дефицит педагогов

Новости Казани

3 часа назад

MASH: ВСУ атаковали Казань дронами «Лютый»

Новости Казани

5 часов назад

Росавиация: аэропорт Казани закрыт

Новости Татарстана

18 часов назад

До конца года в Челнах сдадут ещё 15 новостроек
Больше пользователей, выше скорость: билайн в Т...
Важное в РТ
5 дней назад

Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE