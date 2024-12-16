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Больше пользователей, выше скорость: билайн в Татарстане завершил проект по передаче части частот из 3G в LTE

Мобильный оператор билайн в Республике Татарста...

Фото: freepik.com

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Мобильный оператор билайн в Республике Татарстан реализовал масштабный проект по передаче частот из сети 3G в более современный и эффективный стандарт LTE. Это позволило увеличить зону покрытия связью 4G, сделав мобильный интернет в регионе еще быстрее и надёжнее.

По данным оператора, за последние годы трафик из сети 3G органически переходит в сеть «четвертого поколения». Такой тренд обусловлен преимуществами, которые может предоставить в полной мере только LTE: видеозвонки, онлайн-видео в высоком качестве и работа с большими файлами. Чтобы татарстанцы могли пользоваться всеми привычными мобильными сервисами на высоких скоростях, билайн перераспределил ставшие невостребованными ресурсы со стандарта 3G в пользу сети 4G.

В рамках рефарминга технические специалисты оператора расширили частоты 4G/LTE, отдав под эту технологию дополнительный диапазон 2100. Кроме того, увеличилась и пропускная способность сети за счет перевода полосы частот с 10 на 15 МГц. В результате во всей республике улучшилось качество передачи данных и больше пользователей могут одновременно выходить в сеть, а главное – скорость 4G-интернета возросла в среднем на 20%.

Перенос частот из 3G в 4G сделал более доступными голосовые звонки с помощью технологии VoLTE*, которая открывает ряд преимуществ. Например, позволяет продолжать пользоваться мобильным интернетом во время телефонного звонка: вызывать такси или заказывать доставку продуктов. Вместе с тем VoLTE создает так называемый «эффект присутствия», делая звук четче и яснее.

В компании отмечают, что предельный рефарминг осуществлялся поэтапно. На сегодняшний день работы успешно проведены практически на всей территории Татарстана, в том числе, в крупнейших городах республики – Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске.

Анвар Шахмаев, директор Казанского отделения билайна:
«Татарстанцы сами выбирают связь 4G как более удобную, отвечающую современным запросам и современному ритму жизни. Поэтому особый фокус нашего внимания – поддержание достаточной пропускной способности сети LTE и оптимальное использование имеющихся ресурсов. В частности, перевод частоты из 3G в пользу технологичного 4G позволил нам существенно увеличить как ёмкость сети и стабильность соединения, так и скорость мобильного интернета.

Теперь еще больше жителей Татарстана получили доступ к новым скоростям интернет-серфинга, а поездки по республике стали еще комфортнее благодаря более надежным цифровым сервисам. Кроме того, улучшение качества связи позволяет смотреть видео в высоком качестве в любых сервисах, что дает дополнительные возможности в самых разных сферах – от развлечений до учебы и работы».

*Voice over LTE – голос через LTE. Услуга предоставляется бесплатно, подробнее на beeline.ru.

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