В 2024 году рынок вторичного жилья в Казани показал значительный рост. По данным аналитического центра «ЦИАН», спрос на вторичное жилье в России вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, а в Казани — на рекордные 15%. Эксперты связывают это с высокими процентными ставками на ипотеку, из-за которых покупатели все чаще отдают предпочтение готовому жилью, а также с ростом интереса к инвестициям в недвижимость.

Редакция ProKazan решила узнать больше о трендах на рынке вторичного жилья и обратилась за экспертным мнением к основательнице агентства недвижимости «АртХаус» Анне Владимировне Костыркиной. Она объяснила, почему вторичное жилье сегодня в тренде, как правильно выбрать готовую квартиру, чтобы избежать ошибок, и кому стоит обратить внимание на этот сегмент рынка.

— Сейчас в России рынок вторичного жилья показывает интересные тенденции: спрос стабилизируется, а цены идут на спад. Как обстоят дела в Казани? Какие изменения на рынке вторички особенно заметны в 2024 году?

— Казань я действительно люблю, и мне особенно приятно, что наш город стоит особняком во многих статистических показателях по России. Если в целом по стране спрос на вторичное жилье стабилизируется, то в Казани он сохраняется на высоком уровне. Причина — в особенностях нашего покупателя.

В 2024 году мы заметили серьезные изменения: теперь основной клиент вторички — это люди с наличными средствами. Они умеют зарабатывать, знают цену деньгам и подходят к покупке осознанно. Кто-то выбирает достойное жилье для своей семьи, чтобы сразу въехать и жить комфортно. Другие — инвестируют: снимают деньги с депозитов и вкладываются в недвижимость, понимая, что это надежный актив.

Всё это особенно ярко видно в Казани, где рынок вторичной недвижимости остается гибким и предлагает множество готовых решений для жизни или дохода. В таких условиях важно правильно подойти к выбору квартиры, и здесь агентство «АртХаус» помогает клиентам на каждом этапе — от анализа рынка до заключения безопасной сделки. Наши риелторы знают, как найти подходящий вариант в любой локации города, и всегда готовы подстроиться под индивидуальные запросы клиента.

— Вторичное жилье имеет множество преимуществ, но не для всех оно становится очевидным выбором. Кому, на ваш взгляд, в Казани стоит присмотреться к этому варианту? Можете описать, кто чаще всего становится покупателем вторички — их потребности, запросы и приоритеты?

— Если говорить о портрете покупателя, то в первую очередь это те, кому важно заселиться «здесь и сейчас». Например, молодая семья, у которой недавно родился ребёнок и которой стало тесно в старой квартире. Или семьи, которые давно искали квартиру в определённой локации — может быть, даже в конкретном доме. Как только появляется подходящий вариант, его сразу покупают.

Преимущество вторичного жилья очевидно: это обжитой район, где уже есть вся необходимая инфраструктура — школы, садики, магазины, парки. Для комфортной жизни такие условия играют ключевую роль.

Ещё одна значимая категория покупателей — инвесторы. В Казани арендная плата сильно выросла, и покупка готовой квартиры для сдачи в аренду становится выгодным решением. В отличие от новостроек, здесь не нужно ждать окончания строительства. Уже через месяц после сделки квартира может начать приносить доход.

В агентстве «АртХаус» мы часто сопровождаем подобные инвестиционные сделки. Наши специалисты не только помогают выбрать идеальный объект, но и берут на себя весь процесс: от покупки до сдачи квартиры в аренду. Клиенту остаётся только получать стабильный доход, зная, что всё под контролем.

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— Есть мнение, что вторичное жилье всегда связано с рисками — юридическими, техническими, да и моральными. Как ваша команда решает эти вопросы?

— Покупка готовой квартиры действительно может скрывать множество подводных камней. Мы всегда предупреждаем наших клиентов: риски есть, и подходить к сделке нужно крайне внимательно. Например, бывает, что в процессе проверки мы находим моменты, которые заставляют нас отговорить клиента от покупки. Ведь главная задача — не просто завершить сделку, а обеспечить её безопасность и комфорт для покупателя.

Чтобы исключить любые риски, в «АртХаус» работает несколько важных инструментов. Прежде всего, это команда наших юристов. Они проверяют документы на недвижимость досконально, чтобы убедиться в легитимности и чистоте сделки. От истории квартиры до правильного оформления всех бумаг — каждая деталь под контролем.

Во-вторых, это наши риелторы, настоящие мастера своего дела. За плечами каждого из них десятки успешных сделок. Они умеют не только найти идеальный вариант, но и провести грамотные переговоры, отстоять интересы клиента и договориться о выгодной цене. Мы обучаем наших сотрудников этому подходу, чтобы они всегда могли обеспечить защиту и спокойствие наших клиентов.

Эти усилия не остаются незамеченными: многие клиенты пишут нам слова благодарности за профессионализм и внимательное отношение. Мы гордимся, что в «АртХаус» покупка вторичного жилья становится не только безопасной, но и приятной.

— Что чаще всего останавливает людей от покупки вторичного жилья? Сегодня эти страхи чаще оправданы, или нет?

— Основной фактор, который может удерживать от покупки вторичного жилья, — это финансовый вопрос. Высокие ставки по ипотеке действительно заставляют задуматься, ведь переплаты могут быть значительными. Для тех, кто рассматривает варианты с семейной или IT-ипотекой, новостройки порой кажутся более логичным выбором.

Но важно отметить, что в Казани рынок вторичного жилья остаётся активным, особенно среди покупателей с наличными средствами. Такие клиенты предпочитают готовые квартиры, где можно сразу начать жить или получать доход от аренды. Даже в новых жилых комплексах, где дома уже сданы, всё чаще выбирают вторичку — это удобнее и быстрее.

В «АртХаус» мы видим, что многие страхи относительно вторичного жилья остаются лишь мифами. С правильно организованной проверкой документов и грамотной оценкой объекта покупка становится безопасной. Мы помогаем клиентам выбрать идеальный вариант, минимизируя все риски и обеспечивая максимально выгодные условия сделки. Это позволяет нашим клиентам сосредоточиться на главном — на обустройстве своей новой жизни.

Безопасная сделка — залог вашего спокойствия. Юристы «АртХаус» проверяют каждый документ, чтобы вы могли быть уверены в чистоте сделки.

— Какие районы Казани на рынке вторичного жилья сейчас в топе? Есть ли неожиданные локации, которые стали привлекать больше внимания покупателей?

— Если говорить о популярности районов, то наша статистика в агентстве «АртХаус» показывает, что в топе стабильно остаётся Советский район. Это неудивительно: он самый крупный в Казани, предлагает широкий выбор недвижимости по адекватным ценам и прекрасно подходит для семейного проживания. Наш офис находится в этом районе, и мы хорошо знаем его особенности, что помогает находить лучшие варианты для клиентов.

На втором месте — Приволжский, Ново-Савиновский и Московский районы, которые идут практически вровень. Это тоже закономерно, ведь все три района отличаются развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и большим количеством интересных объектов.

Что касается неожиданных трендов, то внутри Казани особых сюрпризов нет. Однако интересный факт: мы всё чаще видим сделки, связанные с Ижевском. Это происходит из-за того, что бизнесмены приобретают там недвижимость для оптимизации налоговых расходов. Это показывает, что рынок вторички в Татарстане становится всё более гибким и даже межрегиональным.

В «АртХаус» мы учитываем эти тенденции и всегда предлагаем нашим клиентам лучшие решения, будь то покупка жилья в топовых районах Казани или неожиданные инвестиционные проекты в других городах.