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· 16+ · Екатерина Елисеева

Родители стали чаще называть детей старинными татарскими именами

Специалист пожелала, чтобы смех малыша чаще зву...

pixabay

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Стало известно, что в последнее время молодые родители предпочитают называть своих детей старыми татарскими именами. Одни из них: Сююмбике, Сарвиназ, Исмагил, Мирсаит, Рамазан и т.д.. Об этом рассказала руководитель управления записей актов гражданского состояния Кабинета министров Татарстана Эльвира Ахметова.

Специалист пожелала, чтобы смех малыша чаще звучал в доме.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан был перевыполнен план по вводу недвижимости на 4%.

Об этом сообщил Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Стало известно, что в текущем году в Татарстане построено 3,287 млн квадратных метров домов. Большая часть этого объема - индивидуальные строения — завершено возведение 17 408 объектов общей площадью 2,35 млн квадратных метров.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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