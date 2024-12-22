Родители стали чаще называть детей старинными татарскими именами
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Стало известно, что в последнее время молодые родители предпочитают называть своих детей старыми татарскими именами. Одни из них: Сююмбике, Сарвиназ, Исмагил, Мирсаит, Рамазан и т.д.. Об этом рассказала руководитель управления записей актов гражданского состояния Кабинета министров Татарстана Эльвира Ахметова.
Специалист пожелала, чтобы смех малыша чаще звучал в доме.
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