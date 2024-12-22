В Казани во время атаки БПЛА полицейские сбили один из них
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Работники батальона по массовым мероприятиям УМВД предотвратили 3 удар БПЛА по жилому комплексу «Лазурные небеса». Об этом сообщил Сергей Чанкин, глава Управления гражданской защиты Казани, в прямом эфире оперативного штаба.
Специалист сообщил, что когда стало очевидно, что беспилотник направляется к зданию, где тогда были пожарные, сотрудники полиции быстро решили применить оружие. Это привело к потере управления дроном, который затем упал на улице Красной Позиции.
Благодаря оперативным действиям правоохранителей получилось предотвратить жертвы среди людей и значительно снизить возможные последствия инцидента.
Ранее мы писали о том, что Ильсур Метшин раскритиковал управляющие компании за неготовность укрытий в Казани. Об этом глава города рассказал на заседании. Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать.
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