Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани во время атаки БПЛА полицейские сбили один из них

Благодаря оперативным действиям правоохранителе...

pixabay.com

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Работники батальона по массовым мероприятиям УМВД предотвратили 3 удар БПЛА по жилому комплексу «Лазурные небеса». Об этом сообщил Сергей Чанкин, глава Управления гражданской защиты Казани, в прямом эфире оперативного штаба.

Специалист сообщил, что когда стало очевидно, что беспилотник направляется к зданию, где тогда были пожарные, сотрудники полиции быстро решили применить оружие. Это привело к потере управления дроном, который затем упал на улице Красной Позиции.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей получилось предотвратить жертвы среди людей и значительно снизить возможные последствия инцидента.

Ранее мы писали о том, что Ильсур Метшин раскритиковал управляющие компании за неготовность укрытий в Казани. Об этом глава города рассказал на заседании. Сейчас зафиксировано около 30 адресов, где укрытия нужно доработать.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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