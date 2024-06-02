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Указ готов: россиян готовят к появлению новой валюты

Согласно прогнозам экспертов из Центрального банка России, внедрение цифрового рубля не планируется раньше 2025 года, а полная адаптация займет от пяти до семи лет. Это означает, что в ближайшем будущем нас ждет исторический поворот в финансовой системе с

Анастасия Карякина

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Согласно прогнозам экспертов из Центрального банка России, внедрение цифрового рубля не планируется раньше 2025 года, а полная адаптация займет от пяти до семи лет. Это означает, что в ближайшем будущем нас ждет исторический поворот в финансовой системе страны.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, отметила важность того, чтобы переход на цифровой рубль происходил плавно и естественно для всех участников финансового рынка. Важно, чтобы у граждан был выбор и возможность самостоятельно определять, какими средствами платежей пользоваться.
В перспективе цифровой рубль обещает стать одним из ключевых элементов в финансовой системе страны, дополнив традиционные методы расчетов. Его внедрение может привести к значительному увеличению доли электронных платежей среди россиян, что позволит ускорить процесс цифровизации экономики. По прогнозам экспертов, уже через год после запуска он может занимать до 41% всех финансовых операций.

Этот шаг открывает перед нами широкие перспективы и вызовы, требующие внимательного внимания и анализа. Цифровая валюта может кардинально поменять способы ведения платежей, сделав их более удобными и эффективными. Вместе с этим станут актуальными вопросы безопасности данных, защиты конфиденциальности и доступности этого инструмента для всех слоев населения, сообщает PROGOROD33.

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