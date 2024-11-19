Угроза стагфляции: Россию захлестнет новая волна кризиса

Экономическая ситуация в России может столкнуться с серьезными вызовами.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) заявили, что текущая денежно-кредитная политика Центрального Банка РФ создает предпосылки для стагфляции — уникального явления, при котором одновременно наблюдаются экономический спад и рост цен, сообщает forbes.ru.

Стагфляция: что вызывает тревогу?

В своей аналитической записке экономисты ЦМАКП указывают на несколько ключевых факторов, которые могут усугубить текущую ситуацию:

Резкое повышение ключевой ставки: в октябре 2024 года Центробанк повысил ставку до рекордных 21%. Несмотря на это, инфляция продолжает расти, а высокие проценты создают давление на предприятия.

Увеличение корпоративных рисков: более 40% предприятий обрабатывающей промышленности указали, что высокие кредитные ставки ограничивают их возможности. По прогнозам экспертов, доля компаний с чрезмерной кредитной нагрузкой на прибыль (более 2/3 EBIT) может удвоиться и достигнуть 20% совокупного выпуска.

Рост числа неплатежей: в третьем квартале 2024 года 37% компаний сообщили о задержках платежей от контрагентов. Это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы, и сигнализирует о снижении финансовой дисциплины.

Почему высокая ставка не спасает от инфляции?

Центробанк использует повышение ставки как основной инструмент борьбы с инфляцией. Однако экономисты ЦМАКП утверждают, что это решение имеет ограниченный эффект. Рост «квазипроцентных платежей» и затруднение доступа к кредитам приводят к рецессии, особенно в отраслях с низкой рентабельностью и длительными сроками реализации проектов.

Ставка 21%: слишком высоко для реального сектора

Ситуация усугубляется тем, что предприятия сталкиваются с нехваткой ликвидности. Уменьшение объема средств на расчетных счетах и рост процентных платежей снижают оборот капитала. Это приводит к увеличению числа взаимных неплатежей и ставит под угрозу устойчивость бизнеса.

Какие сценарии предлагают эксперты?

Экономисты ЦМАКП считают, что для стабилизации ситуации ключевая ставка должна быть снижена до 15–16% к середине 2025 года. Однако, согласно прогнозу Банка России, среднегодовая ставка может остаться на уровне 17–20%, что лишь усугубит проблемы предприятий.

Риски для экономики в будущем

Стагфляция представляет угрозу как для крупных корпораций, так и для малого бизнеса. Снижение производственной активности в сочетании с растущими ценами может привести к массовым банкротствам, падению доходов населения и общей разбалансировке экономики.

Экономика России находится на опасной грани. Жесткие меры Центробанка в борьбе с инфляцией, такие как повышение ключевой ставки, могут усугубить ситуацию, вызвав экономический спад и рост цен. Эксперты предупреждают, что необходим более гибкий подход, чтобы избежать стагфляции и поддержать устойчивое развитие реального сектора.

