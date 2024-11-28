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АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»

В АО «Транснефть – Прикамье» впервые прошел сем...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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В АО «Транснефть – Прикамье» впервые прошел семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть». Цель - содействие адаптации и профессиональному росту молодежи, развитие деловой, общественной активности и укрепление взаимодействия молодых работников компании.

Мероприятие, объединившее порядка 130 участников, прошло с участием заместителя вице-президента ПАО «Транснефть» Марса Фазлыева. Программа включала совещания в формате конференций и круглых столов, а также технические визиты и командообразующие мероприятия. Кроме того, гости приняли участие в киберспортивном турнире, интеллектуальной викторине на тему «Научно-технологическое развитие нефтегазовой отрасли» и ряде познавательных экскурсий.

Представители 11 организаций системы «Транснефть» представили предложения по созданию единой атрибутики Совета молодежи компании и проголосовали за лучший вариант из представленных. Молодые работники нефтетранспортной отрасли обсудили вопросы адаптации, социальных гарантий и профессионального развития. Лучшими практиками в организации работы поделились председатели Советов молодежи.

«Молодежь – наше будущее, поэтому мы должны закладывать правильные фундаменты относительно организационных подходов, восприятия и перспектив в нашей компании. Понимая все векторы и форматы развития, молодому работнику будет проще ориентироваться, расти как профессионалу и личности - менять свою жизнь в лучшую сторону, развиваясь вместе с «Транснефтью», - отметил Марс Фазлыев.

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