АО «Транснефть – Прикамье» приняло первый семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть»

В АО «Транснефть – Прикамье» впервые прошел семинар-совещание молодежи ПАО «Транснефть». Цель - содействие адаптации и профессиональному росту молодежи, развитие деловой, общественной активности и укрепление взаимодействия молодых работников компании.

Мероприятие, объединившее порядка 130 участников, прошло с участием заместителя вице-президента ПАО «Транснефть» Марса Фазлыева. Программа включала совещания в формате конференций и круглых столов, а также технические визиты и командообразующие мероприятия. Кроме того, гости приняли участие в киберспортивном турнире, интеллектуальной викторине на тему «Научно-технологическое развитие нефтегазовой отрасли» и ряде познавательных экскурсий.

Представители 11 организаций системы «Транснефть» представили предложения по созданию единой атрибутики Совета молодежи компании и проголосовали за лучший вариант из представленных. Молодые работники нефтетранспортной отрасли обсудили вопросы адаптации, социальных гарантий и профессионального развития. Лучшими практиками в организации работы поделились председатели Советов молодежи.