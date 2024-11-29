Студент политехнического колледжа умер на физкультуре в Альметьевске

В политехническом колледже Альметьевска умер студент. Все случилось на занятиях по физической культуре, пишет Inkazan.

В администрации ссуза рассказали, что учащиеся играли в волейбол, когда одному парню стало нехорошо. Юноша 2007 г. р. упал от остановки сердца 28 ноября 2024 года. Очевидцы пытались помочь ему. Маневры помогли, вот только молодой человек в сознание не пришел.

По предварительным данным, мальчик мог скончаться по пути в медучреждение или уже в больнице. Официальных сведений об этом еще нет, но люди сообщили изданию, что скорую практически полчаса не пропускали охранники.

Ранее мы писали о том, что появились подробности смерти студента в казанском общежитии. По предварительным данным, парень заперся на кухне. Когда дверь все-таки получилось открыть, юноша был уже без признаков жизни.