Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы

В телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции рассказали, что сейчас на улице Фермское шоссе течь воды.

В настоящее время специалисты применяют антиаварийные меры. На месте уже работают дорожные службы для устранения проблемы и скользкости дороги.

Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов.