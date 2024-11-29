Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ
В телеграм-канале Государственной автомобильной инспекции рассказали, что сейчас на улице Фермское шоссе течь воды.
В настоящее время специалисты применяют антиаварийные меры. На месте уже работают дорожные службы для устранения проблемы и скользкости дороги.
Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов.
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