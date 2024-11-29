В Казани ограничено движение на Оренбургский проезд

Сотрудники Государственной автомобильной инспекции решили ограничить движение в Казани на Оренбургский проезд. Так, со стороны ул. Булатова был организован разворот с перенаправлением транспорта в сторону пр. Победы. Все это было сделано для того, чтобы избежать последствий в ходе движения на спуск на ул. Фермско шоссе.

Кроме того, ограничено было движение на подъём со стороны ул. Фермское шоссе в направлении ул. Булатова.

Напомним, Фермское шоссе в Казани в воде, на месте работают дорожные службы. В настоящее время специалисты применяют антиаварийные меры.

Ранее мы писали о том, что в Казани удалось задержать парня, у которого за 22 дня накопилось 326 штрафов. Выяснилось, что машина была поставлена на учёт в Государственной автомобильной инспекции лишь 6 ноября этого года. Видеозапись.