Удивятся даже опытные хозяйки: салат с курицей в виде мандарина, пальчики оближешь

Удивите своих гостей блюдом, которое выглядит как настоящие мандарины, но на самом деле является вкусным и нежным салатом с курицей. Такой кулинарный шедевр станет не только вкусным угощением, но и ярким украшением стола.

Ингредиенты для салата «Мандарин»

Чтобы приготовить это необычное блюдо, вам понадобятся:

Куриное филе (вареное) — 300 грамм;

Варёные яйца — 3 шт.;

Твёрдый сыр — 150 грамм;

Майонез — 3–4 ст. ложки;

Сырая морковь — 2 шт.;

Чеснок — 1–2 зубчика;

Соль и чёрный перец — по вашему вкусу;

Листья петрушки или укропа — для украшения.

Как приготовить салат «Мандарин»

Подготовка продуктов:

Филе курицы нарежьте небольшими кусочками.

Варёные яйца и сыр натрите на мелкой тёрке.

Измельчите чеснок.

Морковь натрите на самой мелкой тёрке — она станет основой для «шкурки» мандаринов.

Смешивание салата:

Смешайте курицу, тёртые яйца, сыр и чеснок в глубокой миске.

Добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Формирование мандаринов:

Из получившейся смеси сформируйте небольшие шарики, размером похожие на мандарины.

Обваляйте каждый шарик в натёртой моркови, чтобы они приобрели яркий оранжевый цвет.

Украшение:

Чтобы завершить образ, вставьте в верхнюю часть каждого «мандарина» маленький листочек петрушки или укропа, чтобы создать имитацию зелёной плодоножки.

Подача:

Выложите готовые «мандаринки» на красивую тарелку или в корзинку для фруктов — ваши гости точно удивятся.

Почему стоит приготовить этот салат?

Внешний вид: салат «Мандарин» станет украшением любого стола благодаря своей оригинальной подаче.

Лёгкость приготовления: рецепт прост и подходит даже для тех, кто редко готовит.

Гармония вкусов: нежное мясо курицы, пикантный чеснок и сливочная текстура сыра идеально дополняют друг друга.

Полезные советы для идеального результата

Используйте сладкую морковь, чтобы получить насыщенный оранжевый цвет.

Для более яркого вкуса добавьте в начинку немного измельчённых грецких орехов или кусочки консервированного ананаса.

Чтобы салат получился менее калорийным, замените майонез на нежирный йогурт.

Салат «Мандарин» с курицей — это не просто блюдо, а настоящее кулинарное произведение искусства, которое оценят даже самые требовательные гости. Попробуйте приготовить его, и ваш стол заиграет новыми красками, а гости будут в восторге от вашего мастерства!