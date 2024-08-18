Удалось эвакуировать 120 тысяч: что сейчас происходит в Курской области

В Курской области с 6 августа, также, как и в Брянской и Белгородской, была усилена военная активность. Регионы находятся под режимом контртеррористической операции. По информации из региональных источников, вражеские силы контролируют 28 населенных пунктов, но за последние дни изменений в линии фронта не наблюдалось.

Оборона и ситуация на фронте

Вооруженные силы России активно отражают попытки прорыва противника. В частности, за последние сутки были остановлены атаки в районе населенных пунктов Общий Колодезь, Снагость и других. По данным министерства обороны, российские войска успешно противостоят давлению, не допуская продвижения противника вглубь территории.

Командир спецназа "Ахмат", Апти Алаудинов, подчеркнул, что значительная часть украинских войск, вторгшихся на территорию, была уничтожена. "Территория зачищается от противника, который терпит значительные потери", — отметил он в своем заявлении для прессы.

Эвакуация и поддержка населения

В условиях продолжающихся боевых действий, власти приняли меры по эвакуации населения. По последним данным, из приграничных районов Курской области было эвакуировано более 121 тысячи человек, в том числе значительное количество детей. Для временного размещения пострадавших было организовано 120 пунктов, где работают психологи и социальные работники.

Меры поддержки и солидарность регионов

На фоне кризиса, регионы России активно оказывают помощь Курской области. Отправляются медикаменты, продукты, стройматериалы и другие необходимые ресурсы. Губернатор Орловской области сообщил о приеме более тысячи эвакуированных, и каждый день число прибывающих увеличивается.

Экономические меры поддержки

На фоне этих событий президент России Владимир Путин поддержал инициативу о моратории на выплату ипотеки и кредитов для жителей пострадавших районов. Банки начали вводить моратории, облегчая финансовое бремя для жителей в зоне конфликта.

Заключение

Ситуация в Курской и прилегающих областях остается напряженной, но благодаря мерам поддержки и координации усилий на всех уровнях, удается облегчить положение пострадавших и укрепить оборону. Власти и волонтеры продолжают работать над обеспечением безопасности и поддержкой всех, кто оказался в зоне конфликта, пишут vedomosti.ru.