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Ученые рассказали, как работа в ночное время влияет на здоровье человека

Ученые рассказали, как работа в ночное время влияет на здоровье человека

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Ученые Бристольского университета в Англии провели исследование, в ходе которого выяснили как работа в ночные смены влияет на организм человека и, к сожалению, результаты не обрадовали.

Исследователи провели эксперименты на животных и обнаружили, что бодрствование ночью нарушает работу биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи, и физиологические функции организма в целом, что приводит к повышению аппетита и в последствии к набору веса. Другими словами, если организм ночью не спит, а активно действует, то это вызывает желание больше есть, и в результате масса тела может огорчающе увеличиться.

Одна из авторов исследования доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала тем, кто трудится ночью долгое время, чаще находиться на дневном свету, увеличить физическую нагрузку и установить строгий режим приема пищи. В противном случае, нарушения работы функций организма и набора нежелательной массы тела не избежать.

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