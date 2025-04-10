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· 16+ · Екатерина Баранова

Уберите эту вещь из бардачка до 12 апреля. Иначе права аннулируют на два года

В охотничий сезон даже безобидный фонарик в маш...

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С открытием сезона охоты водителям напоминают: даже то, что лежит в бардачке, может стать поводом для проверки.

Инспекторы усилили контроль в охотничьих районах, и теперь под пристальное внимание попадают не только документы, но и содержимое автомобиля.

Почему фонарик — потенциальная проблема?

Обычный налобный фонарь, карманный осветитель или даже тактический светильник — если его найдут в машине, находящейся в охотничьей зоне, это может быть расценено как подготовка к ночной охоте, которая в России запрещена.

И даже если фонарь просто лежит в салоне и не использовался — это может стать поводом для наказания.

Какие санкции грозят?

Если при проверке в охотничьей зоне у вас обнаружат фонарь, возможны серьёзные последствия:

  • аннулирование охотничьего билета;
  • запрет на охоту сроком до двух лет.

Важно: штрафы и ограничения могут быть применены даже к тем, кто не вёл охоту, а просто перевозил запрещённый предмет.

Почему так строго?

Ночная охота запрещена не случайно. В условиях плохой видимости резко возрастает риск ошибок, в том числе стрельбы по людям. В прошлом уже были трагические случаи — и власти стараются предупредить повторение подобных ситуаций.

Как избежать неприятностей?

Простые меры помогут сохранить охотничие права:

  • Перед поездкой осмотрите автомобиль — удалите все осветительные приборы, которые могут вызвать подозрение.
  • Не перевозите снаряжение, не связанное с текущей целью поездки.
  • Следите за изменениями в региональных правилах охоты.

Вывод: фонарик — это не просто аксессуар. В охотничий сезон он может обернуться причиной санкций. Немного внимания к деталям — и вы избежите проблем с законом и не потеряете право на охоту.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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