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Три ловушки, которые популярны у сотрудников ГИБДД и с которыми могут столкнуться автомобилисты в 2025 году

В 2025 году ГИБДД в России усилила контроль на ...

ldpr.ru

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В 2025 году ГИБДД в России усилила контроль на дорогах: штрафы выросли, камеры стали «умнее», а инспекторы — внимательнее.

Под особый надзор попали три классических нарушения ПДД: непредоставление преимущества пешеходам, непристёгнутый ремень безопасности и нарушение дорожной разметки. Кроме того, изменились условия по ОСАГО, техосмотру и оплате штрафов.

Если раньше водители платили 50% при быстрой оплате, то теперь скидка на штрафы ГИБДД составляет 25%, зато срок увеличен до 30 дней.

Ловушка №1: Пешеход на "зебре"

С 2025 года штраф за непропуск пешехода на переходе вырос до 1500 рублей. Камеры теперь снимают в 4K, а инспекторы чаще патрулируют пешеходные зоны. По новым правилам, если пешеход хотя бы одной ногой ступил на переход, вы обязаны остановиться.

Как избежать штрафа:

  1. Всегда снижайте скорость перед пешеходным переходом.
  2. Установите видеорегистратор: он поможет доказать вашу правоту.
  3. Если остановили — требуйте видеофиксацию, иначе обжалуйте через Госуслуги.

Ловушка №2: Ремень безопасности

Штраф за непристёгнутый ремень в 2025 году — 1500 рублей. Камеры в Москве и Подмосковье научились фиксировать это нарушение автоматически. Алгоритмы анализируют, пристёгнут ли водитель или пассажир, и высылают штраф даже без участия инспектора.

Что делать:

  1. Пристёгивайтесь всегда, даже на короткие поездки.
  2. Не снимайте ремень до полной остановки и подхода инспектора.
  3. Если штраф пришёл по камере — проверяйте фото, ИИ может ошибаться.

Ловушка №3: Разметки нет, но штраф есть

Штраф за нарушение дорожной разметки — 750 рублей, но лишение прав тоже возможно. Даже если разметка стёрлась или не видна под снегом — по ПДД вы обязаны знать, где она была. Камеры и тут работают на полную.

Как защититься:

  1. Записывайте поездки на видеорегистратор.
  2. Изучайте маршрут заранее, особенно если дорога после ремонта.
  3. Фиксируйте на фото отсутствие разметки, если получили штраф.

Что ещё изменилось:

  • ОСАГО под контролем: камеры отслеживают наличие полиса. Повторный штраф — до 5000 рублей.
  • Техосмотр обязателен для старых авто — отсутствие может повлечь наказание.
  • Скидка на штрафы ГИБДД теперь 25%, если оплата в течение 30 дней.
  • Обжалование штрафов через Госуслуги — доступно в течение 10 дней после получения.

Советы водителям в 2025 году:

  • Видеорегистратор — это ваша защита от необоснованных штрафов.
  • Следите за "зебрами" — даже если кажется, что переход пуст.
  • Ремень — всегда. И проверяйте пассажиров — штраф за каждого.
  • Проверяйте полис ОСАГО — камеры не прощают ошибок.
  • Не бойтесь обжаловать штрафы — если нет доказательств, суд может быть на вашей стороне.
  • Платите быстро — сэкономите 25%.

Почему стало строже?

По данным ГИБДД, в 2024 году произошло более 130 тысяч ДТП, 15 тысяч из них — с летальным исходом. Нарушения на переходах, игнорирование ремней и выезд на встречную — лидируют среди причин. Поэтому новые штрафы в 2025 году — это не просто ужесточение, а попытка снизить аварийность.

Штрафы ГИБДД в 2025 году стали выше, но избежать их можно: соблюдайте правила, фиксируйте поездки, проверяйте документы. Камеры стали точнее, но и вы можете быть умнее. Помните: дорога — это не место для экспериментов, это вопрос жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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