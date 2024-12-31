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Тотальный запрет: в Госдуме обсуждают проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В Госдуму России был внесен законопроект от деп...

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В Госдуму России был внесен законопроект от депутатов КПРФ, цель которого — полностью запретить продажу вейпов и связанных с ними жидкостей, как с никотином, так и без него. Эта инициатива нацелена на борьбу с распространением вейпинга среди всех возрастных групп, особенно среди молодежи, для укрепления национального здравоохранения.

Подробности законопроекта

Законопроект, размещенный для общественного доступа в электронной базе документов Госдумы, предлагает остановить розничную и оптовую продажу всех типов устройств для вейпинга и их жидкостей. Предложенные изменения подчеркивают необходимость защиты общественного здоровья и предотвращения развития зависимости среди подрастающего поколения.

Регуляторные усиления в табачной индустрии

Этот шаг следует за серией законодательных ужесточений в сфере контроля за продажей табачных изделий и сопутствующих товаров. В первом чтении уже был принят закон госдумой. Он гласит, что штрафы за продажу табака, а также кальянов и вейпов гражданам, которые не достигли совершеннолетнего возраста, резко возрастут. Теперь они могут достигать от 200 до 300 тысяч для физ.лиц, а вот для должностных - от 500 до 700.Если же речь об организации, то здесь штраф может увеличиться до 2 миллионов.

Ужесточение ответственности

Дополнительно, Совет Федерации одобрил закон, вводящий уголовную ответственность за повторную продажу алкоголя и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Нарушители теперь рискуют получить штраф от 50 до 80 тысяч рублей или быть назначенными на исправительные работы сроком до года.

Значение законопроекта для общества

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данный законопроект является частью стратегии защиты молодежи от зависимостей и недобросовестной торговли, которая ставит под угрозу их здоровье и безопасность. Эта законодательная инициатива предназначена для ужесточения контроля над рынком продукции для вейпинга и обеспечения более здорового социального окружения, пишет РИА

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