Новости Татарстана

Теплая неделя ожидается в Татарстане

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На этой неделе в Татарстане температура превыси...

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На этой неделе в Татарстане температура воздуха будет превышать климатическую норму на 2–4 градуса, существенных заморозков не ожидается. Причиной станет антициклон, который распространится на республику и Урал, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит «Вести Татарстан».

Днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов, ночью сильных морозов также не предвидится из-за облачности. Ветер будет преимущественно западным и слабым.

К пятнице и субботе с запада может прийти атмосферный фронт, который принесет небольшие осадки в виде мокрого снега. Однако, по прогнозу специалиста, снежный покров надолго не задержится.

Шувалов отметил, что такая погода продолжает тенденцию теплой осени: октябрь в Татарстане оказался рекордно теплым, и ноябрь пока сохраняет эту динамику. В некоторых регионах России отклонение температуры от нормы достигает 12–14 градусов.

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