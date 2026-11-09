Неналоговые доходы бюджета Татарстана превысили 1,49 млрд рублей

Более 1,49 млрд рублей неналоговых доходов поступило в бюджет Татарстана от использования и реализации государственного имущества и земельных участков. Данные актуальны на 1 ноября, сообщили в пресс-службе Минземимущества республики.

Основную часть суммы составили дивиденды — 845,36 млн рублей. От аренды имущества в казну перечислили 246,32 млн рублей, от аренды земли — 118,46 млн рублей. Еще 78,95 млн рублей принесло доверительное управление, а 71,86 млн рублей — реализация имущества.

Продажа земельных участков пополнила бюджет на 50,78 млн рублей, часть чистой прибыли государственных унитарных предприятий составила 40 млн рублей. Поступления от сервитута достигли 38,56 млн рублей, прочие доходы — 450 тыс. рублей.

Стабильные поступления обеспечила работа Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана по эффективному управлению государственными активами.