Регулярность и фазы сна оказались связаны с рисками для здоровья

Не только продолжительность, но и структура ночного отдыха может отражать состояние здоровья человека. Исследование, опубликованное в PLOS Medicine, выявило статистические связи между особенностями сна и риском 156 заболеваний — от болезней сердца до неврологических и психических расстройств.

В работе приняли участие 95 559 человек, средний возраст которых составлял 56,2 года. На протяжении семи дней они носили наручные устройства, регистрировавшие движения. По этим данным исследователи оценивали общую продолжительность сна, время отдельных фаз, стабильность режима и периоды бодрствования после засыпания. Затем информацию сравнили с диагнозами, зафиксированными при госпитализации. Медианное наблюдение продолжалось 8,9 года.

Учёные проанализировали 1049 показателей здоровья. Значимые статистические ассоциации обнаружились с 156 заболеваниями.

В частности, более длительная фаза быстрого сна была связана с меньшей частотой выявления 83 заболеваний. Среди них — сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма, деменция, болезнь Альцгеймера и паркинсонизм. Аналогичная закономерность наблюдалась для глубокого сна: его большая продолжительность ассоциировалась с меньшим риском диабета второго типа, большого депрессивного расстройства, апноэ и болезни Паркинсона.

Исследователи также обратили внимание на регулярность ночного отдыха. Если продолжительность сна заметно менялась от дня ко дню, чаще встречались тревожные расстройства, депрессия и абдоминальная боль. Длительные периоды бодрствования после засыпания, включая ночные пробуждения, были связаны с повышенным риском шести заболеваний.

Отдельно учёные изучили общую продолжительность сна. Для 69 из 86 заболеваний, связанных с этим показателем, минимальный риск наблюдался при отдыхе от шести до восьми часов. У людей, спавших менее пяти часов, выявили наибольшее число неблагоприятных ассоциаций: 37 из 41 статистически значимой связи с повышенным риском по сравнению с участниками, которые спали шесть-восемь часов.

При этом авторы не утверждают, что такой режим гарантирует защиту от болезней или подходит абсолютно всем. Работа не позволяет установить причинно-следственную связь: нарушения сна могут влиять на здоровье, но и начинающееся заболевание способно менять ночной отдых.

Чтобы проверить эту возможность, исследователи исключили диагнозы, поставленные в первые два года после измерения сна. После этого значимыми остались 95 ассоциаций. Учёные также отмечают ограничения использованного метода: акселерометры определяют фазы сна по движениям запястья, тогда как стандартным лабораторным способом их изучения остаётся полисомнография.

Таким образом, результаты указывают на связь между режимом, структурой сна и состоянием организма, но не доказывают, что самостоятельное изменение этих параметров предотвратит конкретные заболевания, сообщает "Самара Онлайн 24".