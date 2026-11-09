Эксперимент в Южной Корее показал скорость взлома сервера с помощью ИИ

Всего 17 минут 42 секунды понадобилось искусственному интеллекту, чтобы взломать сервер во время эксперимента в Южной Корее. Испытание провели специалисты компании AhnLab, продемонстрировав возможности ИИ в поиске и использовании уязвимостей компьютерных систем.

По информации телеканала MBC, системе поручили провести учебную атаку на заранее выбранные серверы. ИИ самостоятельно выявил веб-сервер, работавший на устаревшей версии языка PHP, обнаружил слабое место в его защите и получил доступ к системе. После успешного завершения операции на экране появилось изображение черепа, а искусственный интеллект подготовил отчёт с описанием своих действий.

Поводом для проведения испытания стало обнаружение 22 октября двух критических уязвимостей в PHP. Этот язык широко используется при разработке интернет-сайтов. Однако даже после предупреждений специалисты не везде успели обновить программное обеспечение. Согласно данным MBC, в Южной Корее проблемы с защитой сохранялись примерно у 85% исследованных серверов, а в мировом масштабе — у 63%.

Уязвимости уже привели к сбоям в работе некоторых онлайн-сервисов. Временно была недоступна южнокорейская система KCI, предназначенная для проверки научных работ на плагиат. Также по соображениям безопасности отключили сайт Художественного музея провинции Чолла-Пукто.

Эксперты обращают внимание на то, что ИИ меняет скорость проведения кибератак. Автоматизированные системы могут самостоятельно обследовать серверы, выявлять слабые места и использовать найденные уязвимости. Это сокращает время, которое раньше требовалось злоумышленникам для выполнения подобных операций, сообщает "Самара Онлайн 24".