Новости Казани

Более тысячи казанских квартир остались без газа из-за проблем с вентиляцией

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани отключили газ в 1093 квартирах из-за н...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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В Казани с начала года отключили газ в 1 093 квартирах, расположенных в 81 многоквартирном доме. Причиной стали неисправности в системах дымоудаления и вентиляции, которые выявили во время профилактических проверок.

Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин. Он подчеркнул, что обнаруженные нарушения необходимо устранить в кратчайшие сроки, чтобы вернуть жильцам газоснабжение.

Сейчас в газифицированных домах продолжаются плановые осмотры, проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. Если специалисты находят нарушения, которые могут угрожать безопасности людей, подачу газа прекращают незамедлительно. Возобновить его можно только после полного устранения всех выявленных проблем.

Ранее в исполкоме также назвали главную причину отравлений угарным газом в Казани, где пострадали уже 15 человек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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