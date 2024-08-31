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"Теперь точно запретят": доживших до 70 лет пенсионеров ждет огромный сюрприз с 1 сентября

В рамках последних государственных инициатив, н...

dzen.ru

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В рамках последних государственных инициатив, направленных на поддержку пожилого населения, российские пенсионеры старше 70 лет теперь могут рассчитывать на новые значительные преимущества. Эти изменения, о которых рассказала пенсионный консультант Анастасия Киреева, предусматривают как увеличение пенсионных выплат, так и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Удвоение пенсионных выплат

Одно из наиболее значимых для россиян нововведений: фиксированная доплата к пенсии будет удвоена для тех, кто уже достиг возраста в 70 лет. Это предложение распространяется и на более старшие возрастные группы, включая тех, кто уже перешагнул 80- и 90-летние рубежи. Такая мера позволит улучшить финансовое состояние многих пенсионеров, облегчив их материальное положение.

Скидки на жилищные услуги

Дополнительно, введены льготы по оплате за жилищные услуги. В частности, пенсионеры старше 70 лет могут платить только половину стоимости услуг, связанных с содержанием и ремонтом жилых помещений. Эта льгота углубляется по достижении 80 лет, когда оплата за подобные услуги может быть снижена до нуля.

Критерии получения льгот

Чтобы получить такие льготы, необходимо соответствовать сразу нескольким условиями. К примеру, чаще обычного льготы назначают для пенсионеров, проживающих в одиночестве. Также на льготу могут рассчитывать те пенсионеры, что живут в семье, в которой основные ее члены не владеют постоянным заработком.. Особое внимание уделяется соблюдению нормы площади жилых помещений — в Москве, например, эта норма составляет 33 квадратных метра на человека. Превышение этой нормы может потребовать доплаты за излишек площади.

Важность информированности

Для эффективного использования новых возможностей крайне важно, чтобы пенсионеры и их семьи были хорошо информированы о всех доступных льготах и процедурах их получения. Важно не упустить шанс воспользоваться этими преимуществами, обратившись за поддержкой в нужные государственные органы с полным пакетом необходимых документов.

Заключение

Эти меры отражают стремление правительства обеспечить более стабильное и комфортное финансовое будущее для пенсионеров, подчеркивая важность заботы о старшем поколении. С поддержкой таких инициатив пожилые люди смогут чувствовать большую уверенность в завтрашнем дне.

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