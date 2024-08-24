Теперь не за наличные и не по карте уже с 26 августа: новый вариант оплаты вызвал негодование у пассажиров

В общественном транспорте Санкт-Петербурга происходит настоящая революция в методах оплаты проезда, вызванная острой конкуренцией среди различных платежных систем. Петербуржцы теперь сталкиваются с богатым выбором опций оплаты, что делает использование городского транспорта более удобным, хотя и может вызвать некоторое замешательство из-за разнообразия тарифов.

На улицах города активно используются различные транспортные карты, включая популярный «Подорожник» и «Единую карту петербуржца» (ЕКП), а также карты «Мир». Каждый из этих вариантов предлагает свои уникальные тарифы.

Если рассмотреть цены в наземном транспорте, то это 44 рубля, если человек использует для оплаты карту "Подорожник" или "Мир". А есть взять и расплатиться картой ЕКП, то мобильное приложение карты предложит более выгодный тариф - 42 и 40 рублей. В метрополитене, однако, скидки по карте «Мир» отсутствуют, а тарифы по ЕКП равны независимо от физического или виртуального формата карты.

Представители ГКУ "Организатор перевозок" на данном этапе испытывают новые технологии. В том числе оплату через СБП или через приложение на смартфонах. Так они надеятся увеличить количество способов оплаты.

Илья Резников, специалист по транспортной политике из агентства «Лабград», подчеркивает, что разнообразие способов оплаты и тарифов способствует удобству и доступности, а также помогает снизить использование неофициальных платежных схем благодаря предоставлению более привлекательных условий для безналичной оплаты.

Однако в этом многообразии кроется и сложность: для потребителей может быть неочевидно, какой метод оплаты наиболее выгоден. Некоторые эксперты предполагают, что заинтересованные банки и платежные системы, такие как «Мир», активно содействуют продвижению использования банковских карт, предлагая скидки на проездные билеты.

Представители ЕКП уточняют, что город и операторы платежных систем, включая АО «НСПК», часто компенсируют разницу в стоимости между различными способами оплаты, что помогает сохранять тарифы стабильными и доступными. Длительность действия скидок и специальных предложений зависит от политики городских властей и может меняться.

Таким образом, Санкт-Петербург стремится предоставить своим жителям и гостям города наиболее удобные и экономически выгодные условия для пользования общественным транспортом, активно внедряя новые технологии и разнообразие платежных методов.