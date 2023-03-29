Новости России
· Служба новостей

Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Врач Александр Мясников предупредил о смертельной опасности таблеток, который очень популярны у россиян
Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Фото: открытые источники

Телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян быть осторожными с препаратами одной группы. Дело в том, что эти медикаменты могут быть смертельно опасны, в то же время они невероятно популярны среди россиян.

В эфире федерального канала Мясников предупредил, что речь идет о быстродействующих средствах для понижения давления.

Такие медикаменты, считает доктор, могут не только уменьшить давление, но и убить. У принявшего это лекарство может развиться инфаркт мозга, сердца или почки.

По словам Мясникова, такие средства разумно принимать под наблюдением врача, в стационаре, где есть возможность в крайнем негативном случае спасти человека.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Новости России

день назад

Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера

уничтожение борщевика на участках

Новости России

6 часов назад

В Киеве честно назвали, каков желаемый финал войны с Россией - это не территории

Новости Казани

день назад

"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

ремонт кофемашин gaggia москва в Москве

Новости Казани

день назад

Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе

Новости России

день назад

Российский президент Путин устроил США худший момент в истории своей ядерной сенсацией

Новости России

день назад

После нового приказа министра обороны РФ Шойгу военкоматам в стране придется попыхтеть
Новости Казани
17 часов назад

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Мальчик в реанимации: на ребенка в Татарстане упали незакрепленные футбольные ворота

Новости России

2 часа назад

Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Новости Казани

7 часов назад

В Татарстане в поселке автомобиль насмерть сбил ребенка на велосипеде

Новости мира

11 часов назад

"Их много!": военкор Сладков заявил, что КНДР готова отправить своих солдат в зону спецоперации на Украине

Новости России

11 часов назад

Неадекватная пенсионерка вышвырнула с балкона собственного трехлетнего правнука
Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи
Новости Казани
14 часов назад

Пьяный житель Казани жестоко избил девушку-фельдшера скорой помощи

Новости мира

11 часов назад

Очень странные дела: польские пограничники пожаловались, что их забросали камнями и палками со стороны Беларуси

Новости Казани

11 часов назад

В Казани будут выбраны красавицы для участия в конкурсе "Краса Татарстана-2023"

Новости Казани

12 часов назад

В Казани власти нашли частного инвестора для строительства крематория
5 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной
Редакция помогает
5 дней назад

5 идей, которые бы даже не пришли вам в голову: что нужно попробовать сделать в Казани этой весной