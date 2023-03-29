Теледоктор Мясников предупредил о смертельной опасности популярных у россиян таблеток

Врач Александр Мясников предупредил о смертельной опасности таблеток, который очень популярны у россиян

Телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян быть осторожными с препаратами одной группы. Дело в том, что эти медикаменты могут быть смертельно опасны, в то же время они невероятно популярны среди россиян.

В эфире федерального канала Мясников предупредил, что речь идет о быстродействующих средствах для понижения давления.

Такие медикаменты, считает доктор, могут не только уменьшить давление, но и убить. У принявшего это лекарство может развиться инфаркт мозга, сердца или почки.

По словам Мясникова, такие средства разумно принимать под наблюдением врача, в стационаре, где есть возможность в крайнем негативном случае спасти человека.

