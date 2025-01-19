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Тяжелые времена: Набиуллина озвучила информацию для россиян, у кого есть вклады и кредиты

К концу 2024 года Центральный банк России приня...

vestnikstroy.ru

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К концу 2024 года Центральный банк России принял кардинальные меры для борьбы с растущей инфляцией, установив ключевую процентную ставку на уровне 21%. Этот шаг был предпринят в ответ на значительное превышение инфляционных ожиданий, которые ранее составляли 8-8,5%.

Факторы, повлиявшие на решение ЦБ:

  • Инфляционные процессы: Стремительный рост цен потребовал срочных мер для их стабилизации.
  • Расширение госрасходов: Увеличение бюджетных ассигнований и корректировка стоимости услуг ЖКХ повлияли на общий уровень цен.
  • Перегрев экономики: Высокий темп экономического роста создал необходимость в применении стабилизационных мер.

Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка, отметила, что без этих жестких мер инфляция могла бы достигнуть 30%. Пик инфляционных тенденций ожидается в начале 2025 года, что обуславливает продолжение строгой кредитной политики.

Эффекты на финансовые рынки:

  • Кредитование: Поднятие ставок значительно увеличило стоимость займов, в том числе ипотечных и потребительских кредитов, которые теперь предлагаются под 30-40% годовых.
  • Сбережения: Вкладчики, в свою очередь, получили возможность извлечь выгоду из повышенных ставок по депозитам, достигнувших 23-25% годовых.

Прогнозы и стратегии:

Аналитики предполагают, что повышенные ставки сохранятся до середины 2025 года, с последующим возможным снижением до 17-18%. Экономисты предостерегают от возможных рисков, связанных с замедлением экономического роста из-за слишком жесткой политики. Рекомендуется заемщикам заранее фиксировать кредиты, а инвесторам - изучить возможности инвестирования в инструменты с плавающей процентной ставкой.

Итог:

Повышение ключевой ставки Центробанком стало мерой по сдерживанию инфляции, но принесло сложности для экономики страны. В то время как вкладчики выиграли от увеличения доходности по вкладам, заемщики столкнулись с удорожанием кредитования. В следующие месяцы Центробанк будет внимательно отслеживать экономические показатели, корректируя свою политику в зависимости от меняющейся ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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