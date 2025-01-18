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Тяжелые времена: Набиуллина говорит с россиянами, у кого есть вклады и кредиты

Центральный банк России принял кардинальные мер...

dp.ru

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Центральный банк России принял кардинальные меры для борьбы с инфляцией, установив ключевую процентную ставку на уровне 21% к декабрю 2024 года. По словам Эльвиры Набиуллиной, руководителя ЦБ, такие действия были предприняты для контроля над растущими ценами, которые уже превысили прогнозы, достигнув 8-8.5% в текущем году и ожидается их дальнейший рост в следующем году.

Основания для увеличения ставки:

  • Рост инфляционных ожиданий: Возрастание цен и ожиданий у потребителей и предпринимателей.
  • Бюджетные расходы и тарифы ЖКХ: Расширение государственных трат и регулирование цен способствовали дополнительному давлению на инфляцию.
  • Перегрев экономики: Стабилизация экономической обстановки через контроль за денежным предложением.

Влияние на потребительское кредитование и сбережения:

Из-за увеличения ключевой ставки кредитование стало более затратным для россиян, с процентными ставками, достигающими 30–40% по ипотечным и другим кредитам. Тем не менее, вкладчики извлекают выгоду из повышенных ставок по депозитам, которые достигли 23–25%, предоставляя высокий потенциал доходности.

Будущие тенденции и советы:

Прогнозируется, что высокие ставки сохранятся до середины 2025 года с потенциальным снижением до 17–18% к лету. Существует риск, что слишком строгая монетарная политика может подавить экономическую активность.

  • Заемщикам следует оценить риски и возможности перед взятием кредитов в условиях высоких ставок.
  • Вкладчикам целесообразно зафиксировать выгодные ставки на длительный срок.
  • Инвесторам следует изучить альтернативные финансовые инструменты, предлагающие адаптивные условия доходности.

Обобщение:

Стратегия Центрального банка России по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок привела к двойственным последствиям: увеличению стоимости займов и росту доходности по вкладам. В предстоящие месяцы ЦБ продолжит анализировать экономические условия и корректировать свою политику в зависимости от экономической динамики и инфляционных трендов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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