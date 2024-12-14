«Там одно мясо - можно смело покупать»: специалисты Роскачества назвали лучшие марки колбас

Колбаса давно стала неотъемлемой частью рациона многих россиян. Однако за привлекательным внешним видом и аппетитной этикеткой часто скрывается совсем не тот состав, который мы ожидаем.

Некоторые производители стремятся снизить себестоимость продукции, заменяя натуральное мясо различными добавками, что негативно отражается как на вкусе, так и на качестве продукта.

Какие опасности скрываются в некачественной колбасе?

Эксперты предупреждают, что многие колбасы содержат компоненты, которые не только ухудшают вкус, но и могут навредить здоровью:

Заменители мяса. Соевый белок, крахмал и другие добавки уменьшают стоимость продукта, но при этом снижают его пищевую ценность.

Избыток жира и соли. Это может провоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой и способствовать набору лишнего веса.

Вредные химические добавки. Консерванты, усилители вкуса и ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и другие негативные последствия для организма.

Есть ли качественная колбаса? Результаты проверки Росконтроля

Несмотря на распространённые нарушения, эксперты Росконтроля выяснили, что на рынке есть производители, которые предлагают колбасы высокого качества. Эти марки строго соблюдают стандарты и используют исключительно натуральное мясо.

Лидерами рейтинга стали:

«Дымов», «Еремкина Т. П.», «Рублёвский». Эти бренды предлагают продукцию, которая полностью соответствует стандартам. В их составе — только натуральное мясо, а отсутствие вредных добавок делает эту колбасу идеальным выбором для заботящихся о своём здоровье.

«Велком» и «Окраина». Продукция этих производителей отличается низким содержанием жира и отсутствием консервантов. Несмотря на чуть более высокую стоимость, их качество оправдывает цену.

Также заслужили высокие оценки:

Полукопченые колбасы «Раменский деликатес», «Велком» и «БахрушинЪ». Они соответствуют стандартам безопасности и радуют насыщенным вкусом.

Как выбрать качественную колбасу: советы экспертов

Чтобы обезопасить себя и своих близких, обращайте внимание на следующие аспекты:

Состав. Выбирайте продукцию, в которой указано содержание натурального мяса без лишних добавок.

Цена. Слишком низкая стоимость может свидетельствовать о низком качестве ингредиентов.

Репутация производителя. Отдавайте предпочтение проверенным брендам, зарекомендовавшим себя на рынке.

Маркировка. Убедитесь, что продукт соответствует ГОСТу, а не изготовлен по ТУ (техническим условиям).

Выбор качественной колбасы — это не только вопрос вкуса, но и заботы о здоровье. Благодаря проверке Росконтроля покупатели могут ориентироваться на продукты, изготовленные из натуральных ингредиентов и отвечающие высоким стандартам. Помните: осознанный выбор продуктов питания помогает избежать неприятных последствий и поддерживать здоровье всей семьи.

