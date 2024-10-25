Такого не было с 1881 года: синоптики резко изменили прогноз на начало ноября

Последние дни октября оказались для жителей России полны погодных сюрпризов. Утром в городах страны можно насладиться ясным небом и солнечным светом, но уже к полудню тучи затягивают горизонт, и дождь превращает осенний пейзаж в типичную картину поздней осени.

Журналисты PROKAZAN обратились к синоптикам, чтобы узнать, чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда стоит ждать первых снегопадов.

Сильный ветер и дожди: погода конца октября

В интервью заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что конец октября — период непредсказуемой погоды: на смену теплу приходят холодные фронты, и осенние деньки быстро сменяются сыростью и дождями. «Осень — время резких перемен, когда можно увидеть и остатки бабьего лета, и первый снег», — отмечает Паршина. Прошедшие выходные в Татарстане выдались под влиянием сухого антициклона, но уже с 24 октября регион окажется под влиянием северного циклона, который принесет дожди и западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду.

Приезд с солнечной погодой

23 октября Казань встречала президента Таджикистана Эмомали Рахмона, и утро выдалось необычно солнечным. При встрече с премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и мэром Казани Ильсуром Метшиным гость отметил: «Погода прекрасная, хотя мне говорили, что может быть снег!» Мэр города с улыбкой ответил, что именно делегация привезла с собой ясную погоду, но солнце в Казани продержалось недолго, и уже вскоре облака снова закрыли небо.

Прогнозы на первый снег в Казани

По данным синоптиков, первый снег в Казани может появиться уже в ближайшие выходные — 26 или 27 октября. Однако эксперты предупреждают, что из-за высокой влажности осадки могут быть смешанными, с дождем и мокрым снегом. Постоянного снежного покрова, по словам Паршиной, в городе, вероятно, не стоит ждать до середины ноября. «Определить точные даты первого полноценного снега сложно, так как многое зависит от погодной циркуляции. Обычно снег ложится ближе к середине ноября», — добавляет она.

Аномально сухая осень

Людмила Паршина также отметила, что эта осень выдалась удивительно сухой: в сентябре температура превышала норму на 5-7 градусов, а осадки начали появляться только ближе к концу октября. Долгий антициклон, накрывший европейскую часть России и Сибирь, обеспечил ясную и сухую погоду, от которой Татарстан не стал исключением. Сейчас температурные показатели почти соответствуют норме, а синоптики пока не ожидают серьезного похолодания.

Погода на ближайшие дни

24 октября в Казани ожидается пасмурная и дождливая погода с дневной температурой до +11 градусов, ночные температуры будут колебаться в пределах +3 до +8 градусов. Ожидается сильный западный ветер с порывами до 18 м/с. 25 и 26 октября погода останется переменчивой, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Дневные температуры составят от +2 до +7 градусов, ночные — от 0 до +5.

Эти последние дни октября будут напоминать жителям Татарстана и других регионов, что зима не за горами, и непредсказуемая погода в ближайшие недели может подготовить нас к наступающим холодам.