СИЗО №1 в Казани переедет

В 2025 году следственный изолятор №1 в региональной столице Республики Татарстан переедет из тюремного комплекса на ул. Япеева. Это место располагается в центре Казани, около музея Толстого и Казанским Богородицким монастырем.

Руководитель музея рассказала, что освобожденные участки улучшат обстановку рядом с музеем, который может открыть свои двери уже к 2028 году. Комплекс строений был возведен в 1807 году.

Новое здание для следственного изолятора строят в Авиастроительном районе столицы, и его могут открыть к 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе Республики Татарстан планируют организовать кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин.

В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение.