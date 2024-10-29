СИЗО №1 в Казани переедет
Екатерина Елисеева
В 2025 году следственный изолятор №1 в региональной столице Республики Татарстан переедет из тюремного комплекса на ул. Япеева. Это место располагается в центре Казани, около музея Толстого и Казанским Богородицким монастырем.
Руководитель музея рассказала, что освобожденные участки улучшат обстановку рядом с музеем, который может открыть свои двери уже к 2028 году. Комплекс строений был возведен в 1807 году.
Новое здание для следственного изолятора строят в Авиастроительном районе столицы, и его могут открыть к 2025 году.
Ранее мы писали о том, что в Ютазинском районе Республики Татарстан планируют организовать кумысолечебницу. Об этом рассказал руководитель округа Аяз Шафигуллин.
В этом районе Республики Татарстан в 20 веке уже была открыта кумысолечебница, куда люди приезжали на лечение.
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