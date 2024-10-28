В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

Владельцы дорогих автомобилей оплатили 3 млн рублей по повышенному коэффициенту.

В Челнах зафиксировано 19 водителей, чьи авто были признаны дорогими. Всего автовладельцы оплатили 3 миллиона рублей налогов по высокому коэффициенту. Самый большой налог составил 286 тыс. рублей. Минимальный показатель за минувший год составил 230 рублям.

Максимальная сумма налога - 5,1 млн рублей. Однако внести такую плату должен был 2-летний малыш — 342 рубля за имущество. Известно, что платить налог за ребенка должны родители или его законные представители. Возраст самого старшего налогоплательщика, который должен внести деньги за автомобиль, составляет 97 лет.

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