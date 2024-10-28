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В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

В Челнах зафиксировано 19 водителей, чьи авто б...

pixabay.com

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Владельцы дорогих автомобилей оплатили 3 млн рублей по повышенному коэффициенту.

В Челнах зафиксировано 19 водителей, чьи авто были признаны дорогими. Всего автовладельцы оплатили 3 миллиона рублей налогов по высокому коэффициенту. Самый большой налог составил 286 тыс. рублей. Минимальный показатель за минувший год составил 230 рублям.

Максимальная сумма налога - 5,1 млн рублей. Однако внести такую плату должен был 2-летний малыш — 342 рубля за имущество. Известно, что платить налог за ребенка должны родители или его законные представители. Возраст самого старшего налогоплательщика, который должен внести деньги за автомобиль, составляет 97 лет.

Ранее мы писали о том, что жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции. Выяснилось, что из-за нее образовательное учреждение сделало сертификаты, по которым иностранцы могут обратиться в отделы, чтобы получить вид на жительство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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