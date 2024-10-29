На казанскую компанию завели уголовное дело за неуплату налогов
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В региональной столице Татарстана возбудили дело на главу компании «Абсолют» за то, что руководитель уклонялся от уплаты налогов. Сумма ущерба - более 36 млн рублей — это НДС и налог на прибыль. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по РТ.
По информации следствия, в период с 2019 по 2022 годы директор организации внес в налоговые декларации и другие документы неверные сведения о фиктивных отношениях с 45 контрагентами. Так, он уклонился от налогов.
Сейчас специалисты проводят обыски, чтобы выяснить все обстоятельств случившегося.
В rusprofile рассказали, что компания была зарегистрирована в мае 2016 года в региональной столице Татарстана. Организация занимается проведением электромонтажных работ. Выручка фирмы за минувший год была 718 миллионов рублей.
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