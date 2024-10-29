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На казанскую компанию завели уголовное дело за неуплату налогов

Сейчас специалисты проводят обыски

pixabay.com

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В региональной столице Татарстана возбудили дело на главу компании «Абсолют» за то, что руководитель уклонялся от уплаты налогов. Сумма ущерба - более 36 млн рублей — это НДС и налог на прибыль. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по РТ.

По информации следствия, в период с 2019 по 2022 годы директор организации внес в налоговые декларации и другие документы неверные сведения о фиктивных отношениях с 45 контрагентами. Так, он уклонился от налогов.

Сейчас специалисты проводят обыски, чтобы выяснить все обстоятельств случившегося.

В rusprofile рассказали, что компания была зарегистрирована в мае 2016 года в региональной столице Татарстана. Организация занимается проведением электромонтажных работ. Выручка фирмы за минувший год была 718 миллионов рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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