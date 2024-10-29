«Мы разглядели метастазы на УЗИ за день до смерти Крошика»: подробнее о котике

Ночью, 27 октября умер котик Крошик, который пытался сбросить лишний вес. 25 октября ему стало плохо, он стал задыхаться. Малыша немедленно доставили в ветклинику, однако он все-таки ушел из жизни. Об этом изданию «Про Город» рассказала руководитель приюта «Кот Матроскин» Галина.

Специалист сообщила, что медики подозревают у него новообразования. Они думают, что у животного уже были метастазы в селезенке, однако в настоящее время факт опухоли пока не установлен.

«Мы смогли разглядеть метастазы на УЗИ буквально за день до смерти Крошика», – сказала Галина.

Собеседница портала была шокирована таким скором уходов. Конечно, у Крошика на момент смерти был солидный возраст (примерно 12-13 лет), но его уход все равно расстроил многих людей, которые переживали за его здоровье.

Тело пухлого любимца будет доставлено на вскрытие. И, вероятно, уже в течение недели эксперты установят причину его смерти.