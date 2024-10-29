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В Татарстане сосед от злости задавил бабушку у подъезда

Один водитель снова хотел остановиться возле по...

Зеленодольск.Онлайн

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Сперва в одном телеграм-канале появились сведения о том, что пожилая жительница ходит по двору и снимает на мобильник нарушителей парковки. Однако выяснилось, что дела обстояли немного иначе. Так пенсионерка пыталась бороться с автовладельцами, которые останавливаются в неположенном месте и машины, где придётся, мешают людям выходить из подъезда. Татарстанка даже жаловалась участковому, но после этого, хулиганы сломали у нее замки в квартире и испачкали окна.

Один водитель снова хотел остановиться возле подъезда, вот только женщина перегородила ему путь. Тогда разозленный мужчина решил пойти на крайность. Он наехал на местную жительницу. По предварительным данным, после случившегося у нее произошёл инсульт. Водителя уже арестовали и назначили ему штраф.

Ранее мы писали о том, что в Казани Дом культуры имени Ленина эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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