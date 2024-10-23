«Первый снег не за горами»: стало известно, когда в Казань придут холода

Идёт отклонение: что не так с погодой в Казани

Погода в последние дни октября совсем не радует жителей и гостей Казани. Ранним утром в городе ясная погода, но ближе к обеду голубое небо начинает скрываться под тучами, и столицу Татарстана окутывает дождь. Редакция PROKAZAN решила выяснить, стоит ли ждать тёплые деньки и когда наступит первый снег.

Погода непредсказуема

Чтобы разобраться с ближайшим прогнозом наш корреспондент обратился к заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилой Паршиной.

Автор фото: Личный архив Людмилы Паршиной

«Первая половина осени – сама по себе непредсказуема. Тут и бабье лето может быть, и ранний первый снег», — говорит специалист в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

В минувшие выходные на территории Татарстана главенствовал сухой антициклон. Но ему на смену пришёл северный циклон, который принёс за собой похолодание.

Уже с 24 октября территория Татарстана окажется в зоне атмосферных фронтов. Что это значит? Жителям и гостям Казани стоит ожидать дожди, также прогнозируется сильный западный ветер порывами до 15-18 метров в секунду.

«Вы солнце привезли»

Несмотря на переменчивую погоду, ранним утром 23 октября в городе было солнечно. И этот факт не остался незамеченным.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Казань вместе со своей делегацией.

Автор фото: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Хорошая погода, а передавали, что снег идет!», — с удивлением сказал Рахмон сопровождавшим его премьер-министру Татарстана Алексею Песошину и мэру Казани Ильсуру Метшину.

Автор фото: Алина Алмакаева

На это Метшин сказал, что именно Рахмон привёз за собой тёплое солнце.

«Вы солнце привезли в Казань, в Татарстан, в Россию!», — прокомментировал мэр Казани.

Когда ждать снег

По сообщению Людмилы Паршиной, снег может быть уже на эти выходные, 26 или 27 октября. Однако он, возможно, будет вместе с дождём. А вот первый снежный покров появится не раньше середины ноября.

«Назвать точные даты первого снега или полноценного снежного покрова сложно, так как на это влияет атмосферная циркуляция. Но в середине ноября снег должен быть», — говорит специалист.

Также специалист отмечает, что в Татарстане снег обычно появляется во вторую или третью декаду октября. А если судить по многолетним данным, то первый снежный покров появляется после 15 ноября.

Осень аномально сухая

Говоря о климатическом отклонении, специалист подчеркнула, что осень в этом году выдалась достаточно сухой без осадков. В сентябре были сильные отклонения от нормы на 5-7 градусов плюсом. При этом ситуация не изменилась и в октябре. Однако сейчас показатели средней температуры выше нормы лишь на один градус. Среднесуточная температура ровна почти восьми градусам.

Автор фото: Алина Алмакаева

Стоит также отметить, что осадки этой осенью начали появляться только сейчас. Такую аномалию вызвал сильный антициклон, который охватил большую часть Европейской территории России и Западной Сибири, не обойдя и Татарстан.

Сейчас также сильных морозов и аномального холода ждать не стоит.

Прогноз погоды на ближайшие дни

24 октября в Казани воздух прогреется до +11. Ночные температуры составят от +3 до +8 градусов. В этот день дожди охватят всю территорию, причем ожидается сильный западный ветер с порывами до 15–18 метров в секунду.

Автор фото: Алина Алмакаева

25 и 26 октября возможны незначительные дожди, в некоторых районах ожидается мокрый снег. Ночные температуры будут колебаться от 0 до +5 градусов, в то время как дневные значения составят от +2 до +7.

Видимо, осеннее ненастье постепенно окутывает Татарстан и готовит нас к зиме.