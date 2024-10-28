Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Сотрудники Гидрометцентра РТ сообщили, что с 29 по 31 октября 2024 года, прогнозируется неустойчивая погода.

29 октября может быть дождь со снегом и туман. В этот день похолодает до +3…-2 градусов, местами до -6 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов.

30 и 31 октября 2024 года, в регионе ожидаются дождь и снега. 31 числа скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Ночью похолодает до -1…+4 градуса, а днем +1…+6 градусов.

Кроме того, 1 и 2 ноября таже прогнозируется дождь и снег с ветром до 20 метров в секунду. В эти дни температура воздуха составит +1…-4 , а днем 0…+3 . На дорогах может быть гололед.

Ранее мы писали о том, что в торговом центре «Мега» в Казани отказалась от термального комплекса и кинотеатра. Напомним, что информация об открытии терм появилась с 2023 года. Планировалось ввести их в работу уже осенью этого года.