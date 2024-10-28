Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

29 октября может быть дождь со снегом и туман

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Сотрудники Гидрометцентра РТ сообщили, что с 29 по 31 октября 2024 года, прогнозируется неустойчивая погода.

29 октября может быть дождь со снегом и туман. В этот день похолодает до +3…-2 градусов, местами до -6 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов.

30 и 31 октября 2024 года, в регионе ожидаются дождь и снега. 31 числа скорость ветра достигнет 18 метров в секунду. Ночью похолодает до -1…+4 градуса, а днем +1…+6 градусов.

Кроме того, 1 и 2 ноября таже прогнозируется дождь и снег с ветром до 20 метров в секунду. В эти дни температура воздуха составит +1…-4 , а днем 0…+3 . На дорогах может быть гололед.

Ранее мы писали о том, что в торговом центре «Мега» в Казани отказалась от термального комплекса и кинотеатра. Напомним, что информация об открытии терм появилась с 2023 года. Планировалось ввести их в работу уже осенью этого года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Рустам Минниханов показал свою собаку

Важное в РТ

3 часа назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

служба травли тараканов dezinfekciya mcd

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 27 октября выпал первый снег

Новости России

3 дня назад

С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам

коррекция бровей в новосибирске салоны в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

В Сармановском районе 26 октября в ДТП погиб водитель «Гранты»

Новости Казани

день назад

27-летняя невеста из Казани сыграла свадьбу почти за 800 тысяч рублей на шоу

Новости Татарстана

день назад

Открытие движения по Вознесенскому тракту планируют к 10 ноября

Новости Татарстана

час назад

Снегопады и мощный ветер до 20 м/с надвигаются на Татарстан

Новости Татарстана

день назад

Попова считает, что не стоит выделять деньги на шоу 22-летней Алины Загитовой
Новости Казани
5 часов назад

«Мега» отказалась от термального комплекса и кинотеатра

В следующем году в планах открыть 3 крупных про...

Новости Татарстана

2 часа назад

В Челнах 2-летнему ребенку выставили счет по налогу за недвижимость

Интересное в Казани

день назад

Они пускают деньги на ветер: стоматолог из Казани рассказала о необходимых и бесполезных процедурах в кабинете стоматолога

Новости Казани

2 часа назад

В Казани ищут очевидцев ДТП со сбитым 13-летнем ребенком на велосипеде

Новости Татарстана

3 часа назад

Снегопады и мороз до -6 градусов ожидаются в Татарстане
Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем в...
Новости Татарстана
2 часа назад

Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем выпуска и прошла в финал

Новости Казани

5 часов назад

Жительница Казани окажется в суде за организацию незаконной миграции

Новости Татарстана

5 часов назад

Татарстанец окажется в суде за коммерческий подкуп на сумму более 15 млн

Новости Татарстана

6 часов назад

Фигуристка из Татарстана Елизавета Осокина выиграла 1-й этап Гран-при России
Новости России
6 дней назад

5,5 тысяч студентов получают новую профессию с поддержкой Волго-Вятского банка Сбербанка