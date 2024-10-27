Большинство россиян, увы, вынуждены регулярно наносить визиты стоматологу: мало кто из наших соотечественников может похвастаться здоровыми и крепкими зубами. И вроде бы уже все знают, что кариес нужно лечить на раннем этапе – будет не так больно и дорого. Однако, многие всё равно до последнего откладывают поход ко врачу.

Леева Асия Сайдулаховна, стоматолог-терапевт клиники «Анатомия Улыбки» поделилась с редакцией ProKazan случаями из практики, которые показывают последствия отложенного лечения.

Что будет, если игнорировать кариес

Когда зуб начинает болеть, это означает, что ситуация запущена. В этом случае нужно попасть на приём как можно скорее.

«Был в моей практике случай, когда пришлось удалять зуб молодой девушке. По её словам всё началось с того, что в зубе стала застревать еда. Она не предала этому особого значения, но вскоре зуб начал болеть. Девушка стала полоскать его после каждого приёма пищи, и это помогало убрать боль на время. Так длилось полгода. Однажды полоскания перестали давать желаемый эффект, и девушка пришла ко мне. К сожалению, зуб был уже мёртв и его пришлось удалять», – рассказывает стоматолог-терапевт Леева Асия Сайдулаховна.

Кариес на начальном этапе можно вылечить за час-полтора за небольшую сумму. Но если его запустить, потребуется лечение каналов, установка пломбы, а возможно, даже имплантация. Это обойдётся дороже в несколько раз.

Профессиональная чистка: необходимость или бесполезная трата денег

Также важно регулярно проходить осмотр у стоматолога и делать профессиональную чистку зубов. Это помогает выявить заболевания десен: гингивит или пародонтоз. Если их не лечить, десна ослабевают, и зубы становятся подвижными. В худших случаях это приводит к потере здоровых зубов.

«Я часто слышу от пациентов, что они боятся приходить на профессиональную чистку зубов. Многие уверены, что это вызывает кровоточивость десен. Десна и правда могут немного кровоточить после чистки, особенно если она делается впервые. Это нормальная ситуация. Со временем десна укрепляется», – утверждает Асия Сайдулаховна.

Чистка также помогает предотвратить кариес, потому что убирает налёт и бактерии на зубах.

Деньги на ветер: чего не надо делать, когда удалили нерв

Когда удаляется нерв, зуб становится хрупким, как сухое дерево, которое не поливают. Поэтому после удаления нерва нужно как можно скорее укреплять зуб, например поставив коронку.

«Однажды мы удалили пациенту нерв, прочистили канал и поставили временную пломбу. И он пропал на несколько месяцев. Позже мужчина вернулся с жалобами, что зуб развалился, – рассказывает стоматолог-терапевт, – Мне стало очень обидно: и за его потраченные деньги, и за мою работу. Это был сложный трехканальный зуб, который лечили в несколько приемов».

Также часто у зубов, в которых нету нерва, ломается стенка. Некоторые люди могут подумать, что выпала пломба, но на самом деле это откололся зуб.

Что будет, если носить временную пломбу два года

На приёме часто говорят не кушать пищу той стороной челюсти, где стоит временная пломба. Это важно потому что временная пломба не может выдерживать ту же нагрузку, что и постоянная.

Стоматологи дают гарантии на свою работу, но если пациент нарушает рекомендации, он рискует сломать зуб. В этом случае гарантия уже не действует.

«Однажды пациент пришел ко мне спустя два года после того как я ему поставила временную пломбу. Она, естественно, уже выпала, и каналы пришлось лечить заново. Нельзя долго носить временную пломбу, потому что материалы со временем дают усадку и не могут обеспечить полную герметичность», – рассказывает Асия Сайдулаховна.

Почему нужно соблюдать рекомендации врача

Иногда пациенты пренебрегают уходом за своими зубами после сложного лечения, и поэтому ожидания не совпадают с реальностью.

«У меня был случай, когда пациентке нужно было исправить передние зубы – поставить виниры. она выбрала один из самых недорогих вариантов – композитные виниры. Это недолговечное решение, ведь если не ухаживать за ними должным образом, то возникает кариес. Лучше ставить гладкие керамические виниры, но они дороже.

Я предупредила пациентку о последствиях неправильного ухода. Однако это не помогло. Через четыре месяца она вернулась, зубы были в ужасном состоянии. С тех пор я не ставлю композитные виниры, если не уверена в дисциплинированности пациента», – рассказала стоматолог-терапевт Леева Асия Сайдулаховна.

Здоровые зубы – это не только красивая улыбка, но ещё и экономия денег и отсутствие дискомфорта во рту. Чтобы этого добиться, нужно регулярно ходить к стоматологу на осмотр, соблюдать гигиену и делать профессиональную чистку раз в полгода.