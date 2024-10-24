«И даже правнукам останется»: почему надо строить дом в Казани из кирпича

Строительство частного дома — непростая задача, и выбор материалов играет здесь ключевую роль. Дом должен быть прочным, комфортным и надежным, способным выдерживать любые погодные условия. Кирпич считается одним из лучших материалов для этой цели. Но действительно ли такой дом способен простоять века? Разбираемся вместе с Альбертом Рашидовичем, основателем строительной компании "Карон".

Не боится ни дождя, ни мороза

Кирпич заслуженно славится своей устойчивостью к капризам природы. Это один из самых прочных и долговечных строительных материалов, который с легкостью выдерживает экстремальные условия: дождь, снег, палящее солнце и сильные морозы. «Кирпич — это, по сути, обожженная глина, прочная как камень. Разрушить его могут только механические повреждения, вроде сильного удара. Во всех остальных случаях он легко выдержит испытание временем», — объясняет Альберт Рашидович.

В отличие от материалов, которые могут набухать, деформироваться или терять свои свойства при контакте с водой, кирпич обладает низким коэффициентом водопоглощения. Это значит, что он практически не впитывает влагу, что защищает его от промерзания и трещин при резких перепадах температур. Например, в зимние месяцы, когда вода, попадающая в поры материала, замерзает и расширяется, кирпич остается стабильным и не разрушается, в отличие от бетона или дерева.

Также он обладает высокой термостойкостью, что позволяет сохранять свои свойства даже при сильных перепадах температур. В регионах с суровыми зимами и жарким летом это качество особенно ценно: кирпичные стены будут защищать дом от переохлаждения зимой и перегрева летом. Благодаря своим термоизоляционным свойствам, кирпич также способствует поддержанию комфортной температуры внутри дома, уменьшая потребность в дополнительном отоплении и охлаждении.

Экологичность кирпича: как это влияет на ваше здоровье

Материал полностью натуральный, так как изготавливается из глины, которую люди использовали с древних времен для посуды и строительства. «Кирпич не нуждается в дополнительных защитных покрытиях, в отличие от дерева, которое необходимо обрабатывать химическими составами. Это делает кирпичный дом безопасным для здоровья и окружающей среды», — отмечает эксперт.

Кроме того, такие стены способствуют поддержанию естественного микроклимата в доме. Кирпич обладает способностью "дышать", то есть регулировать уровень влажности внутри помещений. Он поглощает избыточную влагу, когда ее слишком много, и отдает ее обратно в воздух, когда в помещении становится слишком сухо. Это особенно важно для регионов вроде нашего - с переменным климатом, где уровень влажности может значительно колебаться.

Любите тишину? Кирпич вам понравится

Благодаря своей плотности кирпич эффективно блокирует звуки, создавая в доме тишину и уют. «В кирпичном доме можно забыть о шумных соседях или движении на улице. Дополнительная шумоизоляция просто не потребуется», — добавляетАльберт Рашидович.

Еще один важный аспект — устойчивость к низкочастотным шумам, которые являются самыми сложными для поглощения. Например, звуки работающего двигателя автомобиля или громкая музыка на низких частотах могут легко проникать сквозь стены из менее плотных материалов. Кирпич, благодаря своей структуре, способен лучше всего поглощать такие звуки.

Материал также обеспечивает хорошую звукоизоляцию внутри дома. Это особенно важно для больших семей, где в разных комнатах одновременно могут происходить разные активности: кто-то отдыхает, а кто-то занимается музыкой или смотрит телевизор. В кирпичном доме звуки из одной комнаты не будут мешать другим жильцам.

Почему кирпичный дом — это еще и выгодная инвестиция?

Приобретая частный дом, многие задумываются о его будущей стоимости. В отличие от других материалов, которые с годами изнашиваются, кирпич сохраняет свои свойства десятилетиями. «Кирпичные дома дольше остаются востребованными на рынке недвижимости, потому что они ассоциируются с надежностью и качеством», — объясняет специалист.

Кроме того, кирпичные дома чаще всего воспринимаются покупателями как элитные или премиальные объекты. Это связано с их высокими эксплуатационными характеристиками и эстетикой. Кирпич обеспечивает не только прочность, но и привлекательный внешний вид, который сохраняется на протяжении многих лет. Даже если дом требует косметического ремонта, его основа остается прочной и не требует полной реконструкции.

Такой дом не только сохранит свою ценность, но и может подорожать, учитывая постоянный рост цен на землю и недвижимость. Это выгодное вложение, которое позволяет инвестировать не только в комфортную жизнь здесь и сейчас, но и в долгосрочную ценность недвижимости.