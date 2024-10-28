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Сервис «Этикетка» от билайн бизнес промаркировал более 250 млн звонков

билайн бизнес подводит итоги первого года работ...

Фото: freepik.com

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билайн бизнес подводит итоги первого года работы сервиса идентификации вызовов «Этикетка», который был запущен в октябре 2023. За эти 12 месяцев российские компании совершили более 250 млн брендированных звонков, сделав свою коммуникацию с клиентами более безопасной и эффективной.

«Этикетка» позволяет компаниям-клиентам билайн бизнес добавлять к звонкам дополнительную информацию, например, название организации и цель вызова. Такая информация отображается на экране устройства абонента вместе с номером звонящего, что помогает пользователям лучше ориентироваться в том, кто и зачем им звонит. Способ отображения данных зависит от технических параметров сети, устройства абонента, а также наличия соглашений между операторами.

На сегодняшний день «Этикеткой» пользуются более 1000 компаний из разных отраслей: финансовой, ИТ, ритейла, телекоммуникаций, туризма, логистики и других. Брендированные звонки помогают решать различные задачи, включая информирование о заказах, связь с курьерами, поддержку клиентов, проведение опросов и подбор персонала. По данным клиентов билайн бизнес, после подключения «Этикетки» клиенты быстрее отвечают на звонки, а доля успешных дозвонов заметно увеличивается.

Команда, разрабатывающая «Этикетку», продолжит расширять функциональность сервиса, чтобы соответствовать растущим требованиям бизнеса и клиентов к безопасности и качеству телефонных коммуникаций.

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