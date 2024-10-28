Диляра Хайруллина из Челнов стала победителем выпуска и прошла в финал

26 октября на ТНТ вышел выпуск шоу "Ярче звёзд", в котором участвовала Диляра Хайруллина из Челнов. Известно, что татарстанка выбрала образ Бейонсе.

"Меня всегда сравнивали с Бейонсе и Рианной, отмечали, что от меня исходит похожая энергия. Поэтому мой выбор пал на Бейонсе. Образ, характер, энергия этого артиста мне были понятны и тут трудностей не было. Вокально песни Бейонсе сложные и тут требовалась подготовка. Приходилось всё очень быстро учить и не задыхаться (смеется), поэтому тренировалась следующим образом: бегала и пела одновременно", - призналась местная жительница.

В 1 этапе мероприятия команда из 3 человек спела песню Single Ladies. Члены жюри подметили талант жительницы Челнов и она получила шанс выступить в другом этапе.

В сольном выступлении люди услышали от Диляры песню Halo. Она и еще один участник набрали хорошие баллы и по этой причине членам жюри было трудно выбрать кого-то одного, именно поэтому они разделили призовые 500 тыс. рублей между 2 участниками и дали шанс каждому из них выступить и выиграть 5 млн рублей в финале.

"В планах развивать свой музыкальный проект NITI DILA, продолжать выпускать новые песни. Кстати, новая песня выходит уже 1 ноября", - сообщила участница шоу.

Известно, что новые выпуски шоу "Ярче звёзд" проходят по субботам в 21:00 на телеканале ТНТ.