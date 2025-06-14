«СВО придёт конец»: гениально одаренный пророк-математик Григорий Кваша определил точную дату и назвал победителя конфликта
dzen.ru
Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание общественности своим прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.
Его подход к прогнозированию, который основан на числовых последовательностях и анализе временных циклов, выделяется среди традиционных методов астрологии, что делает его работу интересной для широкой аудитории.
Инновационная методика прогнозирования
В отличие от классической астрологии, где основное внимание уделяется астрономическим данным, Кваша применяет уникальную методику. Он анализирует исторические события через призму чисел и циклов времени, полагая, что это позволяет точно предсказывать будущее. «Исследуя даты и важнейшие события прошлого, мы можем прогнозировать развитие событий в будущем», — объясняет астролог свою методику.
Прогноз о завершении СВО
По мнению Кваши, завершение СВО будет зависеть не только от военной мощи и экономических факторов, но и от более глубоких изменений, связанных с ограничением ресурсов. Он утверждает, что решения, касающиеся ресурсов, сыграют ключевую роль в завершении конфликта в пользу России. Это заявление привлекло внимание как среди экспертов, так и в широкой общественности.
Отклик и интерес общества
Метод прогнозирования Кваши привлек к себе внимание после того, как его предсказание о начале СВО в 2022 году оказалось точным. Новый прогноз, согласно которому СВО завершится в 2025 году, стал темой обсуждений в научных и политических кругах. Некоторые специалисты считают его методику инновационной, в то время как другие относятся к ней с сомнением. Однако факт остается фактом — интерес к прогнозам Кваши продолжает расти.
Перспективы 2025 года
Если прогнозы Кваши оправдаются, 2025 год может стать ключевой вехой в мировой истории, оказав значительное влияние на глобальный геополитический ландшафт. «2025 год может стать отправной точкой в мировой истории, изменяя текущие геополитические реалии», — утверждает сам астролог.
Григорий Кваша продолжает удивлять своей методикой, которая сочетает математику, астрологию и исторические исследования. Его прогнозы привлекают внимание и заставляют задуматься о важности анализа прошлого для понимания будущего. По словам Кваши, будущее остаётся открытым и требует тщательного внимания к деталям.
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