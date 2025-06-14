Григорий Кваша, астролог и исследователь исторических циклов, вновь привлек внимание общественности своим прогнозом о завершении Специальной военной операции (СВО) в 2025 году.

Его подход к прогнозированию, который основан на числовых последовательностях и анализе временных циклов, выделяется среди традиционных методов астрологии, что делает его работу интересной для широкой аудитории.

Инновационная методика прогнозирования

В отличие от классической астрологии, где основное внимание уделяется астрономическим данным, Кваша применяет уникальную методику. Он анализирует исторические события через призму чисел и циклов времени, полагая, что это позволяет точно предсказывать будущее. «Исследуя даты и важнейшие события прошлого, мы можем прогнозировать развитие событий в будущем», — объясняет астролог свою методику.

Прогноз о завершении СВО

По мнению Кваши, завершение СВО будет зависеть не только от военной мощи и экономических факторов, но и от более глубоких изменений, связанных с ограничением ресурсов. Он утверждает, что решения, касающиеся ресурсов, сыграют ключевую роль в завершении конфликта в пользу России. Это заявление привлекло внимание как среди экспертов, так и в широкой общественности.

Отклик и интерес общества

Метод прогнозирования Кваши привлек к себе внимание после того, как его предсказание о начале СВО в 2022 году оказалось точным. Новый прогноз, согласно которому СВО завершится в 2025 году, стал темой обсуждений в научных и политических кругах. Некоторые специалисты считают его методику инновационной, в то время как другие относятся к ней с сомнением. Однако факт остается фактом — интерес к прогнозам Кваши продолжает расти.

Перспективы 2025 года

Если прогнозы Кваши оправдаются, 2025 год может стать ключевой вехой в мировой истории, оказав значительное влияние на глобальный геополитический ландшафт. «2025 год может стать отправной точкой в мировой истории, изменяя текущие геополитические реалии», — утверждает сам астролог.

Григорий Кваша продолжает удивлять своей методикой, которая сочетает математику, астрологию и исторические исследования. Его прогнозы привлекают внимание и заставляют задуматься о важности анализа прошлого для понимания будущего. По словам Кваши, будущее остаётся открытым и требует тщательного внимания к деталям.