Надежда Сысоева сообщила о планах на свадьбу с молодым возлюбленным

Актриса Надежда Сысоева поделилась мыслями о возможной свадьбе со своим возлюбленным, блогером Николаем Гололобовым, известным под псевдонимом Коля Безопасность. Пара пока не занимается подготовкой торжества, однако уже допускает разные варианты его проведения. Об этом сообщает Super.

42-летняя артистка появилась вместе с избранником на пресс-завтраке телевизионного шоу «Три острова». Во время общения с журналистами влюбленных спросили об их планах на совместное будущее.

Сысоева и Гололобов признались, что конкретных решений относительно свадьбы пока не принимали. Тем не менее они с юмором описали два возможных сценария праздника.

По словам пары, торжество может пройти в спокойной обстановке с небольшим количеством гостей. Другой вариант предполагает более масштабное мероприятие, ведущим которого мог бы стать юморист Михаил Галустян.

При этом влюбленные не уточнили, когда собираются официально оформить отношения. О помолвке они также пока не объявляли.

Ранее Сысоева рассказывала, что за свою жизнь трижды получала предложения руки и сердца. Однако ни одна из этих историй не завершилась свадьбой.

Актриса объясняла, что каждый раз сомневалась в возможности построить с избранником прочные и продолжительные отношения. Именно это удерживало ее от замужества.

Роман Надежды с Николаем Гололобовым начался в марте 2026 года. Ее нынешний возлюбленный младше артистки на 16 лет.

Несмотря на заметную разницу в возрасте, сама Сысоева не считает ее препятствием для отношений. В прежних интервью знаменитость признавалась, что практически не ощущает этого различия.

Актриса также открыто говорила о серьезных чувствах к Николаю и желании связать с ним свое будущее.

Среди личных планов Сысоева называла создание семьи и рождение ребенка.

Таким образом, разговоры о возможной свадьбе пока остаются на уровне обсуждения желаемого формата праздника. Конкретной даты торжества пара не называла, а официального сообщения о помолвке не было.

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