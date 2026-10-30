АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги конкурса на звание «Водитель года». Конкурс направлен на популяризацию профессии водителя, совершенствование знаний и навыков водительского состава, повышение культуры безопасного вождения и стимулирование водителей к соблюдению требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

Лучших водителей 2026 года определила конкурсная комиссия под председательством заместителя генерального директора по эксплуатации Олега Бикмухаметова.

Основными критериями для оценки деятельности водителей были наличие установленного класса квалификации, управление различными типами транспортных средств, общий пробег и наибольшее время движения при управлении транспортными средствами.

В номинации «Водитель года легкового автомобиля» лучшим признан Александр Сабанов. В номинации «Водитель года грузового автомобиля» – Марат Галимов. В номинации «Водитель года автобуса» победителем стал Евгений Меркушин.

Дипломы и памятные знаки отличия им вручил генеральный директор Александр Меджитов.

Конкурс «Водитель года» является частью кадровой политики АО «Транснефть – Прикамье», способствует повышению профессионального уровня водителей и формированию ответственного отношения к труду.