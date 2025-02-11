Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

«Свинья» Набиуллиной: что случится с ценами, кредитами и вкладами уже 14 февраля

Через неделю Центральный банк России рассмотрит...

mk.ru

Подписаться в Telegram

Через неделю Центральный банк России рассмотрит изменения ключевой ставки, при этом эксперты и аналитики предсказывают различные сценарии, от повышения до сохранения на текущем уровне.

В текущем экономическом климате России, ключевая ставка имеет критическое значение для управления инфляцией и поддержания стабильности национальной валюты.

Ключевая ставка и её влияние на экономику

Ключевая ставка Центробанка — это основной инструмент регулирования экономики, влияющий на стоимость кредитования для банков, и через это, на доступность кредитов для населения и бизнеса. Сейчас ставка находится на уровне 21%, и ранее в декабре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина упоминала о возможности её повышения до 22% или 23%.

Сценарии изменений и их последствия

  • Повышение ставки: Это приведет к удорожанию кредитов, что сделает заемные средства менее доступными для населения и компаний, потенциально замедляя инфляцию, но также и экономическую активность. Ожидается, что это окажет поддержку рублю, уменьшая количество доступной наличности и увеличивая стоимость национальной валюты.
  • Сохранение ставки на текущем уровне: Такой сценарий поддержит более активное кредитование, но может привести к ускорению инфляции, если не будет сопровождаться другими мерами экономического регулирования.

Влияние на курс рубля и банковские продукты

Курс рубля остается относительно стабильным, колеблясь в пределах 97-100 рублей за доллар. Стабилизация ключевой ставки или её увеличение могут укрепить рубль, в то время как её снижение может ослабить национальную валюту в короткосрочной перспективе. Банковские ставки по вкладам и кредитам, включая ипотеку, также изменятся в зависимости от решения Центробанка.

Мнения экспертов

Эксперты предостерегают от слишком резких изменений в денежно-кредитной политике, указывая на необходимость сбалансированного подхода для поддержания устойчивости финансовой системы и защиты интересов населения. Некоторые аналитики считают, что повышение ставки до 23% возможно в первой половине года, но предполагают её постепенное снижение к концу года до уровня 17-18%.

Решение, которое примет Центральный банк на предстоящем заседании, окажет значительное влияние на экономические процессы в стране. Все стороны, от государственных структур до обычных граждан и бизнеса, ожидают этого события с особым вниманием, поскольку оно определит экономическую динамику России на ближайшее время, сообщает news.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

мощное средство от клопов и яиц со 100 гарантией

Новости Казани

день назад

Трупы 4 студентов нашли в съемной казанской квартире

Не у нас

15 часов назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

установка обвесов в Новосибирске

Не у нас

день назад

Ученые назвали первую болезнь, которая «подкашивала» здоровье еще древних людей

Новости Казани

день назад

Казанский врач признан виновным в гибели пациента

Новости Казани

день назад

Ильсур Метшин: «На рынке Казани фиксируется переизбыток блатных профессий»

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен
Лонгриды
день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

В последние годы возрастная категория работающи...

Новости Казани

6 часов назад

В Казани уничтожили 11,8 кг сыра санкционного сыра

Интересное в Казани

день назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

Не у нас

8 часов назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

8 часов назад

В Казани машину смяло в аварии: 3 человек пострадали
В поликлиниках Татарстана могут появиться репро...
Новости Татарстана
6 часов назад

В поликлиниках Татарстана могут появиться репродуктивные кабинеты для подростков

Новости Казани

9 часов назад

Рейс Кемерово-Казань 11 февраля был перенаправлен из-за ограничений полетов

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстанские подростки стали чаще страдать психическими расстройствами

Новости Татарстана

9 часов назад

Росреестр Татарстана рассказал, как изменится регистрация недвижимости с 1 марта
Здоровый старт: редакция собрала всё, что помож...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией