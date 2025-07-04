Невероятный салат со свеклой: от такого гости не оторвутся — легкий и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое легко и быстро приготовить.
Яркий, ароматный и сытный, он станет отличным украшением вашего стола.
Ингредиенты:
3 штуки свежей свеклы среднего размера;
100 грамм грецких орехов;
2 зубчика чеснока;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Рецепт приготовления:
1. Подготовка свеклы:
Свеклу нужно тщательно вымыть и отварить до готовности. После этого остудите, очистите и натрите на крупной терке.
2. Подготовка орехов:
Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, затем остудите и измельчите.
3. Заправка:
Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к орехам, затем влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.
4. Сборка салата:
Соедините натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а его простота и быстрота приготовления порадуют всех, кто решит его приготовить.
Не упустите шанс попробовать этот удивительный салат со свеклой, который обязательно станет хитом вашего меню!
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