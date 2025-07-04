Невероятный салат со свеклой: от такого гости не оторвутся — легкий и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое легко и быстро приготовить.

Яркий, ароматный и сытный, он станет отличным украшением вашего стола.

Ингредиенты:

3 штуки свежей свеклы среднего размера;

100 грамм грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и черный перец — по вкусу.

Рецепт приготовления:

1. Подготовка свеклы:

Свеклу нужно тщательно вымыть и отварить до готовности. После этого остудите, очистите и натрите на крупной терке.

2. Подготовка орехов:

Грецкие орехи обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета, затем остудите и измельчите.

3. Заправка:

Чеснок мелко нарежьте или пропустите через пресс. Добавьте его к орехам, затем влейте оливковое масло, добавьте соль и перец по вкусу и тщательно перемешайте.

4. Сборка салата:

Соедините натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавьте измельченную зелень и тщательно перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде. Яркий вкус и аромат сделают его любимым блюдом на вашем столе, а его простота и быстрота приготовления порадуют всех, кто решит его приготовить.

Не упустите шанс попробовать этот удивительный салат со свеклой, который обязательно станет хитом вашего меню!