Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с 1 марта каждого проверят по квартирам

С начала 2025 года в России стали действовать обновлённые требования к эксплуатации газового оборудования, включая значительное увеличение штрафов за их нарушение. Эти меры направлены на укрепление безопасности и предотвращение потенциальных аварий, связанных с использованием газовых приборов в быту.

Основные изменения в регулировании:

Соблюдение сроков эксплуатации Нововведения касаются, прежде всего, контроля за сроками использования газовых плит, которые ограничены 10-12 годами. Теперь за использование газовой плиты старше 20 лет владельцы рискуют получить штраф. Увеличение размеров штрафов Штрафы за эксплуатацию несоответствующего или устаревшего оборудования значительно возросли. Так, физические лица могут заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а должностные лица — до 100 000 рублей за нарушения. Правила установки и техобслуживания Газовое оборудование должно размещаться исключительно в утверждённых местах, обычно на кухне. Ремонт и обслуживание оборудования должны осуществляться только аккредитованными специалистами. Несоблюдение этого правила приведет к финансовым санкциям. Обеспечение доступа для проверок Владельцы жилья обязаны предоставлять доступ работникам газовой службы для осуществления необходимых проверок и обслуживания. Отказ в доступе теперь влечёт за собой серьёзные штрафы.

Цели и ожидаемые результаты нововведений

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности в домах и общественных зданиях. Регулярные инспекции и соблюдение сроков службы газового оборудования помогут предотвратить аварии и обеспечат защиту жизни и здоровья граждан.

Понимание и строгое следование обновлённым правилам необходимо каждому, кто использует газовые устройства в повседневной жизни. Это не только укрепит безопасность, но и поможет избежать значительных штрафов за нарушения новых требований, пишет sevastopolmedia.ru.