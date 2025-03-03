Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Штраф за газовую плиту 10 000 рублей - с 1 марта каждого проверят по квартирам

С начала 2025 года в России стали действовать о...

ozon.ru

Подписаться на Дзен.канал

С начала 2025 года в России стали действовать обновлённые требования к эксплуатации газового оборудования, включая значительное увеличение штрафов за их нарушение. Эти меры направлены на укрепление безопасности и предотвращение потенциальных аварий, связанных с использованием газовых приборов в быту.

Основные изменения в регулировании:

  1. Соблюдение сроков эксплуатации Нововведения касаются, прежде всего, контроля за сроками использования газовых плит, которые ограничены 10-12 годами. Теперь за использование газовой плиты старше 20 лет владельцы рискуют получить штраф.

  2. Увеличение размеров штрафов Штрафы за эксплуатацию несоответствующего или устаревшего оборудования значительно возросли. Так, физические лица могут заплатить от 5 000 до 10 000 рублей, а должностные лица — до 100 000 рублей за нарушения.

  3. Правила установки и техобслуживания Газовое оборудование должно размещаться исключительно в утверждённых местах, обычно на кухне. Ремонт и обслуживание оборудования должны осуществляться только аккредитованными специалистами. Несоблюдение этого правила приведет к финансовым санкциям.

  4. Обеспечение доступа для проверок Владельцы жилья обязаны предоставлять доступ работникам газовой службы для осуществления необходимых проверок и обслуживания. Отказ в доступе теперь влечёт за собой серьёзные штрафы.

Цели и ожидаемые результаты нововведений

Эти меры направлены на повышение уровня безопасности в домах и общественных зданиях. Регулярные инспекции и соблюдение сроков службы газового оборудования помогут предотвратить аварии и обеспечат защиту жизни и здоровья граждан.

Понимание и строгое следование обновлённым правилам необходимо каждому, кто использует газовые устройства в повседневной жизни. Это не только укрепит безопасность, но и поможет избежать значительных штрафов за нарушения новых требований, пишет sevastopolmedia.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

13 часов назад

Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Интересное в Казани

день назад

Второй сезон конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан": торжественное открытие в Казани

избавиться от тараканов москва

Не у нас

час назад

Тело было в свинарнике: СК завершил расследование убийства 17-летней школьницы

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Мужской гид в Казани: стиль, уход, отдых и карьера для современных мужчин

перекрытие тату в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Сбербанк обучил ИИ анализу банковских данных

Новости Казани

день назад

В Казани за 83 млн рублей реконструируют Дворец культуры химиков

Новости Казани

день назад

Альберт Бодокия рассказал, куда казанцам лучше всего полететь на отдых весной

Не у нас

12 часов назад

В какие вклады выгоднее всего вложить деньги россиянам?

Не у нас

2 часа назад

Пенсионеры с 1 марта смогут меньше платить за услуги ЖКХ
Новости Казани
час назад

29 июня в Казани состоится VK Fest

Фестиваль организован в сотрудничестве с Респуб...

Новости Татарстана

24 минуты назад

Мужчине обрубило палец на заводе "Аметист" в Челнах

Интересное в Казани

час назад

В марте в Уфе пройдет одна из крупнейших агропромышленных выставок в стране

Не у нас

49 минут назад

В Петербурге пенсионерка умерла в луже кипятка

Не у нас

12 часов назад

Камила Валиева рада возвращению на лед
В Татарстане многодетная семья выжила благодаря...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане многодетная семья выжила благодаря пожарному извещателю

Новости Казани

13 часов назад

76% казанцев начали работать еще в студенческие годы

Новости Казани

14 часов назад

Стало известно, из каких городов приедут туристы в Казань

Новости Казани

19 часов назад

Казанский ТЮЗ представил первый в республике спектакль на тему СВО
“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без...
Интересное в Казани
6 дней назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела