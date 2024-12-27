Штраф 5 000 рублей и никакого праздника: россиянам напомнили, чем может обернуться вырубка новогодних елей

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников напомнил гражданам о строгой ответственности за незаконную вырубку новогодних елок.

В интервью «Известиям» он подчеркнул, что любые попытки добыть елку в лесу без разрешения могут привести к серьезным последствиям.

Сколько придется заплатить за незаконную елку?

Нарушителям, срубившим дерево без соответствующего разрешения, грозит штраф до 5 тысяч рублей. Более того, у них конфискуют нелегально срубленное дерево. Если речь идет о значительном объеме вырубки, дело может дойти до уголовной ответственности.

«В случае крупных объемов нелегальной заготовки нарушителям грозит реальный тюремный срок. Поэтому я настоятельно призываю всех отказаться от таких действий», — заявил Советников.

Ужесточение мер

С приближением новогодних праздников сотрудники лесной охраны усиливают контроль за лесными массивами. Патрули становятся более частыми, чтобы предотвратить случаи незаконной вырубки. Эти меры направлены на защиту природных ресурсов и сохранение экологии.

Защитим природу вместе

Мнение о необходимости бережного отношения к природе поддержала и певица Анна Семенович. Она заявила, что выступает против вырубки живых деревьев ради праздника. По мнению Семенович, настоящие елки лучше украшать в лесу или на улице, но не дома. «Рубить деревья ради нескольких праздничных дней — это бессмысленно», — подчеркнула артистка.

Сберегая природу, каждый из нас вносит вклад в сохранение лесов для будущих поколений.